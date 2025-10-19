La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró Austin con una excelente maniobra sobre Pierre Gasly en la penúltima vuelta

Los Alpine estuvieron para atrás, pero Colapinto fue rebelde para superar a Gasly pese a que le ordenaron no pasarlo a dos vueltas del final. Ganó Verstappen.

Gustavo Conti

19 de octubre 2025 · 16:01hs
Franco Colapinto delante de Pierre Gasly en un final increíble en Austin y que traerá polémica en Alpine. Excelente maniobra del argentino. Detrás, Verstappen le saca una vuelta a Bortoletto.
La trepada hacia la primera curva de Austin, la más temida y atrapante de la Fórmula, con Franco Colapinto siendo protagonista.

Franco Colapinto cerró increíble un GP de EEUU en Austin en que los Alpine estuvieron muy atrás. En la penúltima vuelta y pese a una orden de equipo de mantener posiciones, el argentino superó a su compañero Pierre Gasly. Ganó Max Verstappen.

La maniobra de Colapinto fue tremenda, porque le habían ordenado mantener posiciones cuando venía más rápido que el francés, con Bortoletto atrás. Pero el argentino lo superó a dos vueltas del final pata finalizar 17°, mientras que Gasly fue inclusive superado por el brasileño y quedó 19° y último.

Colapinto mostró los dientes ante el piloto titular de Alpine en una maniobra al límite y seguramente sembrará la polémica. Pero fue brillante.

Colapinto dijo luego sobre la carrera que "nos costó mucho como equipo, pero el auto mejoró mucho con el set nuevo de neumáticos".

Y respecto a la maniobra, fue muy claro: "Era lo correcto. Iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas. Era lo mejor para la situación que estábamos, si no lo hacía nos pasaba Bortoletto. No tiene sentido discutir por esto", analizó el argentino sobre la maniobra.

Vuelta a vuelta en Austin

GANO VERSTAPPEN, SEGUNDO NORRIS, TERCERO LECLERC. COLAPINTO 17°.

56: Verstappen les saca una vuelta a Bortoletto y Gasly. El brasileño superó al francés. Colapinto dejó pasar a Max.

55: Tremenda superación a Gasly, pese a que le ordenaron no superarlo.

54: Colapinto casi supera a Gasly, pero no pudo y Bortoletto se le vino. Tremenda pelea.

53: Colapinto en DRS de Gasly, Bortoletto también con el argentino. El francés, a 2,4s de Hadjar.

52: Colapinto, a 1,3s de Hadjar, que de nuevo buscó pasar a Gasly y no pudo. Pero en el siguiente intento pudo al fin y es 16°. El argentino, a 1,1 del francés.

51: Colapinto, a menos de 2s de Hadjar. Gasly lo frenó de nuevo al francés. Norris casi lo pasa a Leclerc, vuelve a intentarlo y lo superó. Es 2°.

50: Norris vuelve a la estela de Leclerc. Bortoletto quiere atacar a Colapinto, que está a 2,3s de Hadjar.

49: Antonelli superó a Ocon y es 13°. Colapinto, a menos de 3s de Hadjar, que se vuelve loco con Gasly, Casi se tocan.

48: Stroll ataca de nuevo a Lawson. hadjar casi se toca con Gasly. Bortoletto, en los escapes del argentino.

47: Nuevo intento de Hadjar, que no puede. Bortoletto, en DRS con Colapinto.

46: Hadjar casi lo pasa a Gasly, que se defendió. Colapinto descontó medio segundo.

45: Hadjar ataca a Gasly ahora. Colapinto, a 5s, Bortoletto a 1,2s.

44: No pasa nada en la carrera. Todo estable. Unico abandono, el de Sainz.

43: Hadjar, en DRS con Gasly. Colapinto se acerca a Hadjar pero se le viene Bortoletto.

42: Verstappen se mantiene a 6s delante de Leclerc, que le sacó mucha ventaja a Norris. Hadjar, a 1,5s de Gasly. Bortoletto, a 2s de Colapinto.

41: Hadjar y Bortoletto se les acercan a los Alpine. Norris no puede atacar a Leclerc, que está mejor con las gomas medias.

40: Albon superó a Gasly, que quedó 16°. Colapinto pierde mucho con Bortoletto, que está a 3s. Antonelli también advertido por excederse.

39: Norris ataca a Leclerc. Stroll superó a Lawson, pero le recuperó y sigue 11°. Alonso, 10°, está apenas adelante.

38: Antonelli superó a Gasly y es 14°. Colapinto es 18°. Advertencia a Bortoletto por exceder límites de pista, lo mismo a Albon.

37: Antonelli ataca a Gasly. Albon vuelve a boxes y sale delante del argentino. Bortoletto también y queda último.

36: Leclerc está a 6s de Verstappen, pero Norris se le viene a Leclerc.

35: Colapinto no puede seguir el ritmo de Hadjar. Antonelli se le acerca a Gasly.

34: Record de Antonelli. Bearman casi se toca con Tsunoda, hizo un trompo y siguió. Hulkenberg lo pasó y es 8°.

33: Norris a boxes, salió detrpas de Russell y Leclerc. Colapinto a boxes, pone blandas, queda último. Verstappen, Hulkenberg y Russell a boxes. Max sale adelante.

32: Colapinto está 12°. Hamilton a boxes, a poner blandas. Sale detrás de Hulkenberg, pero delante de Piastri. Antonelli a boxes. El argentino es 11°.

31: Bortoletto se acerca a Colapinto. Paró Piastri y puso blandas y sale 7°. bearman, Alonso y Lawson todos juntos a boxes. Russell siguió de largo en la curva 1. Todos pusieron blandas.

30: Leclerc superó a Tsunoda y es 6°. Tsunoda a boxes, pone blandas y queda 11°. Colapinto sigue en pista y es 14°.

29: Stroll a boxes, pone medias y sale delante de Ocon. Hadjat también, sale último con blandas.

28: Mitad de carrera y los Alpine la hicieron con goma media. Gasly a boxes, pone blandos, demoraron muchísimo, quedó último.

27: Albon supera a Colapinto, que se la peleó muchísimo. El argentino es 16°, 2,5s delante de Hadjar.

26: Adelante, Verstappen le lleva 10s a Norris. Albon ataca a Colapinto. Leclerc supera a Hulkenberg y es 8°.

25: paró Ocon en boxes, pone medias. Sale último.

24: Antonelli ataca a Colapinto, pero no pudo defenderse. Quedó 15°, 1,7s por delante de Ocon.

23: Leclerc a boxes, pone medias. Sale 9°, delante de Alonso.

22: Colapinto a 3,7s de Gasly y 1,2s por delante de Antonelli. Hamilton y Leclerc casi se tocan.

21: Antonelli superó a Ocon y ahora va por Colapinto. Aviso a Norris que la próxima que exceda los límites de pista lo sancionan. Justo supera a Leclerc.

20: Stroll superó a Gasly y es 12°. Colapinto quedó a 4,5s del francés.

19: Norris ataca a Leclerc, que aguanta.

18: Stroll atacó a Gasly pero no pudo superarlo.

17: Stroll empieza a atacar a Gasly, que a su vez pierde con Lawson.

16: Colapinto perdió mucho con Stroll, que se acerca a Gasly. Está a 3,3s. Se aleja algo de Ocon. Antonelli supera a Hadjar y es 16°. Verstappen, 7 segundos adelante.

15: Bortoletto a boxes, pone medias. Queda último. Leclerc defiende bárbaro a Norris. COlapinto es 14°.

14: Max-Leclerc-Norris-Hamilton-Piastri-Russell-Tsunoda-Bearman-Hulkenberg-Alonso en el top ten.

13: Ahora se le viene Ocon a Colapinto.

12: Finalmente Stroll logra superar a Franco, en la primera curva.

11: Stroll lo pasó a Colapinto por afuera en la trepada pero volvió a defender la posición.

10: Colapinto avisa que las gomas traseras ya están destrozadas. Record de Antonelli, que siguió en pista.

9: se relanza la carrera.

8: Albon paró en boxes y puso medias. Antoneli siguió.

7: Se fue Antonelli pero pudo recuperar, Sainz queda afuera. Colapinto es 14°, Gasky 12°. Virtual safety car.

6: Otra vez Colapinto aguantó a Stroll en la trepada de la recta.

5: Colapinto casi lo pierde en las "eses" y aguantó a Stroll, que lo superó en la primera curva pero le hizo la tijera como en Bakú y recuperó.

4: Leclerc tapa a Norris, se laeja Verstappen.

3: Buena largada de Tsunoda de nuevo. Es 9°. Norris se le vino a Leclerc. Record de Max. Stroll superó a Ocon y es 16°. Los tres que largaron con duros, al fondo: Ocon, Hadjar y Albon. Piastri superó a Russell y es 5°.

2: Bortoletto superó a Colapinto y Ocon. El argentino era 17°, pero superó a Ocon y queda 16°. Gasly es 14°. Verstappen lidera, Leclerc 2°.

Largada: Ocon superó a Colapinto, que fue tapado por Gasly. Había perdido con Bortoletto pero recuperó enseguida,

Colapinto larga con gomas medias, igual que Gasly y la mayoría. Albon con duras, como Ocon y Hadjar. Leclerc, Stroll y Bortoletto con blandas.

La grilla de partida del GP de EEUU

Captura

