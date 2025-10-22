La Capital | Zoom | Topa

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

El animador cayó en un fraude millonario liderado por Enrique Blaksley, empresario condenado por 311 estafas y lavado de dinero

22 de octubre 2025 · 10:09hs
Diego Topa reveló que fue estafado por Enrqique Blaksley

Diego Topa reveló que fue estafado por Enrqique Blaksley

Si bien las estafas no son ninguna novedad, en el último tiempo se multiplicaron las modalidades de fraudes y engaños y hasta los famosos se convirtieron en víctimas. En este caso, el reconocido animador infantil Diego Topa reveló que fue víctima de una estafa por parte de Enrique Blaksley, tío de Pepe Ochoa, actual panelista de LAM.

Según su propio relato, Topa pagó una importante suma de dinero para la compra de un lote que finalmente nunca existió. Cabe recordar que Blaksley está acusado de ser el responsable de la mayor estafa piramidal registrada en la Argentina, y actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Bajo el nombre de la empresa Hope Funds, el empresario logró engañar a más de 300 personas. Entre ellas se encontraba Diego Topa.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien brindó detalles del caso y consiguió la palabra del animador. “Tengo un dato que tiene que ver con una persona muy querida por el público que fue estafada hace algunos años y que hoy lo va a confesar por primera vez”, adelantó Etchegoyen antes de revelar el nombre.

>> Leer más: Érica Rivas sorprendió a Topa con una foto retro y se volvió viral: la historia detrás de su gran amistad

Qué dijo Diego Topa

"Yo fui uno de los estafados en los dos lotes que compré, era mi sueño, fui uno de los pocos que pagó todo en regla. Años y años de juicio, ya lo solté, que la vida se encargue de hacer justicia. Por suerte, jamás paré de laburar y volví a juntar dinero para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia", contó Topa.

El propio periodista aseguró que otras figuras del ambiente del espectáculo y el deporte fueron estafadas por el tío de Pepe Ochoa. "Hay otros famosos también, los tengo, pero muchos no quieren hablar. Diego sí, me dijo 'contalo, decilo, que se haga público, que yo fui uno de los estafados'", aseguró.

>> Leer más: Topa llega a Rosario con "Tiempo de jugar" y habrá función distendida

Quién es Enrique Blaksley

Enrique Juan Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, es un empresario que ganó notoriedad por encabezar una de las mayores estafas económicas del país. Curiosamente, es tío de Pepe Ochoa, actual panelista del programa LAM.

En marzo de 2023, el Tribunal Oral Federal N°4 lo declaró culpable de liderar una asociación ilícita, responsable de 311 estafas, lavado de dinero y evasión de responsabilidades patrimoniales, por lo que fue condenado a ocho años de prisión.

El tribunal además ordenó la devolución de bienes por un valor estimado en dos millones de dólares y dispuso la incautación de propiedades, vehículos y otros activos, muchos de los cuales fueron utilizados como garantía para que Blaksley accediera a la prisión domiciliaria.

image

Desde el 16 de diciembre pasado, el empresario cumple arresto domiciliario en su casa de Pacheco Golf Club, en Tigre, con tobillera electrónica y una caución de 380 millones de pesos. Desde abril de 2018, estuvo cuatro años y ocho meses detenido con prisión preventiva en el penal federal de Ezeiza.

