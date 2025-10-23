La Capital | La Ciudad | Rosario

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Este jueves se reunirán más de 350 empresas de 8 provincias, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor, generar acuerdos y potenciar el comercio interno

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

23 de octubre 2025 · 06:20hs
La primera reunión tuvo lugar en agosto del año pasado en la Terminal Fluvial de Rosario

La primera reunión tuvo lugar en agosto del año pasado en la Terminal Fluvial de Rosario, de la que participaron 330 supermercados y otros actores, y se generaron 3.550 rondas de negocios en un día.

La 3ª Ronda de Negocios de Supermercadismo y Consumo Masivo se realizará el jueves 23 de octubre en la Terminal Fluvial de Rosario. El encuentro busca conectar a productores, proveedores, distribuidores y supermercados de todo el país para impulsar el comercio local y ampliar las oportunidades de negocio.

Se espera la participación de unas 350 empresas pertenecientes a 40 rubros vinculados al consumo masivo, provenientes de 88 ciudades de 8 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está organizada por el gobierno de Santa Fe junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER).

>> Leer más: Fiar: Rosario será sede de rondas de negocios de la industria alimentaria

Punto de encuentro

El objetivo central del evento es fortalecer la cadena de valor del sector, permitiendo a productores y proveedores de alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal y otros rubros negociar directamente con supermercados y autoservicios. Esta dinámica facilita el contacto entre quienes elaboran o distribuyen productos y quienes los comercializan, promoviendo así el desarrollo de redes comerciales y la generación de nuevos acuerdos.

Las rondas de negocios impulsadas por el Gobierno de Santa Fe se consolidaron como una herramienta estratégica para el fortalecimiento del comercio interno. En su primera edición, realizada en Rosario, participaron 330 empresas de 12 provincias que concretaron 3.550 entrevistas en 80 mesas simultáneas. La segunda edición superó esas cifras, convocando a 402 compañías y alcanzando más de 5.300 entrevistas en 120 mesas de negociación. En esta tercera edición, se espera continuar esa tendencia de crecimiento y superar los niveles de participación anteriores.

"Esta es la Santa Fe que nos marca el gobernador Maximiliano Pullaro: apuntalar al sector privado para generar sinergia y que haya posibilidad de aumentar las ventas entre proveedores y bocas de expendio, y bajar los costos para el consumidor en la góndola. Hoy hay una necesidad de incrementar las ventas y por eso ha tenido tanto resultado esta convocatoria", dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

>> Leer más: Supermercados de Rosario buscan ampliar redes de provisión y ventas

Rubros del consumo

La cadena de valor del consumo masivo abarca una enorme diversidad de sectores. No se limita a alimentos y bebidas, sino que incluye todo aquello que el canal supermercadista necesita para operar: productos, insumos y servicios. Entre los rubros presentes habrá empresas dedicadas a alimentos de consumo masivo, conservas, congelados, productos libres de gluten, naturales y saludables, snacks, miel y derivados apícolas, carnes ovinas, porcinas y aviares, panificados, lácteos, fiambres, embutidos, pastas frescas y secas, galletitas, quesos, dulces, helados, molinos harineros, arroz, legumbres y frutos secos.

También participarán bodegas, cervecerías artesanales e industriales, productores de gin, vermut, vinos boutique, bebidas fermentadas, licores, jugos y gaseosas. A su vez, se sumarán distribuidoras de consumo masivo y supermercados de distintas escalas, junto a empresas de higiene personal, belleza y cosmética; indumentaria, textil, calzado y decoración; artículos para el hogar, bazar y embalajes; industria metalúrgica, maquinaria de cocción, frío y envasado; energía renovable, seguridad, agro, logística, transporte, gráfica, automotriz y tecnología.

El ecosistema que rodea a estas rondas también incluye servicios profesionales de marketing y comunicación, IT, software, capacitación, contabilidad, finanzas, liderazgo, coaching, limpieza, publicidad, branding, comercio electrónico, climatización y tratamiento de aire, entre otros rubros vinculados al consumo masivo.

Agenda provincial

La actividad forma parte de una agenda provincial de rondas de negocios que se desarrollan a lo largo del año en distintos puntos de Santa Fe. En marzo de 2025 se llevó a cabo “Santa Fe y la industria en el centro”, enfocada en ampliar redes de provisión y ventas en el sector industrial. En agosto de 2024 se concretó la Ronda de Negocios del Sector Supermercadista de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las tres provincias de la Región Centro.

Además, en septiembre de 2025, la Terminal Fluvial también fue sede del Santa Fe Business Forum, un encuentro que convocó a compradores internacionales, pymes y emprendedores con foco en la internacionalización y la promoción de exportaciones.

"Es una herramienta que viene dando resultado, tanto las Rondas de Comercio de consumo masivo, como el Santa Fe Business Forum, o las Vincular Energía, son parte de una dinámica que nos pone como articuladores, acercando al sector privado que muchas veces no tiene el punto de encuentro para ofrecer sus productos. En estos espacios, un productor de miel del norte o de arroz de San Javier tiene 15 reuniones en un día con posibilidades de venta. Vamos a seguir potenciando esta herramienta con otros sectores a futuro", adelantó Puccini.

Con esta nueva edición de la Ronda de Negocios de Supermercadismo y Consumo Masivo, Rosario volverá a ser epicentro de un evento clave para el entramado productivo regional, donde el intercambio directo entre empresas se traduce en crecimiento, alianzas y desarrollo económico sostenido.

Noticias relacionadas
Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei.

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Carlos Maslatón visitó Rosario, elogió el Acuario y merendó en un bar de bulevar Oroño. 

Carlos Maslatón estuvo en Rosario y elogió el Acuario del Río Paraná

Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei.

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Lo último

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Estrenos de cine en Rosario: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror

Estrenos de cine en Rosario: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror

Feria del Libro: Iván Noble, Lila Siegrist y Antonio Bonfatti, los protagonistas del jueves

Feria del Libro: Iván Noble, Lila Siegrist y Antonio Bonfatti, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Este jueves se reunirán más de 350 empresas de 8 provincias, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor, generar acuerdos y potenciar el comercio interno
Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Feria del Libro: Iván Noble, Lila Siegrist y Antonio Bonfatti, los protagonistas del jueves
La Ciudad

Feria del Libro: Iván Noble, Lila Siegrist y Antonio Bonfatti, los protagonistas del jueves

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados
La Ciudad

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Ovación
Newells: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newells: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Puerto San Martín tiene todo listo para el debut en el torneo Regional Amateur de AFA

Puerto San Martín tiene todo listo para el debut en el torneo Regional Amateur de AFA

Di María goleador y dueño de un registro que lo destaca como el gran referente canalla

Di María goleador y dueño de un registro que lo destaca como el gran referente canalla

Policiales
El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas
Policiales

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Parque Casas: piden diez años de cárcel para dos presos por extorsiones a un carnicero

Parque Casas: piden diez años de cárcel para dos presos por extorsiones a un carnicero

Angelini: El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

La Ciudad
Feria del Libro: Iván Noble, Lila Siegrist y Antonio Bonfatti, los protagonistas del jueves
La Ciudad

Feria del Libro: Iván Noble, Lila Siegrist y Antonio Bonfatti, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

El Colegio Español deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei
La Ciudad

El Colegio Español deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Javkin se refirió al boleto de colectivo: Nuestra idea es mantener la tarifa
LA CIUDAD

Javkin se refirió al boleto de colectivo: "Nuestra idea es mantener la tarifa"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe
POLICIALES

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023