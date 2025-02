Dónde ver el lanzamiento de la Fórmula 1: protagonistas, horario, detalles y más

“20 pilotos, 10 equipos y un show épico”, introdujo la F1 como lema del evento que será conducido por el actor y comediante británico Jack Whitehall. A su vez, se presentarán en el escenario Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly (mgk) y el compositor Brian Tyler, que interpretará su espectáculo “Are We Dreaming” con la música oficial de la Fórmula 1.