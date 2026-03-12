Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Fatura fue el destacado en el empate de Central ante Argentinos Juniors, en lo que fue su primer partido en el torneo Apertura

La alegría de Jorge Broun era el fiel reflejo de las sensaciones con las que Central se fue de cancha de Argentinos Juniors , donde el punto que sumó el Canalla se debió, en gran parte, por las atajadas de Fatura. El arquero fue uno de los que habló y el que más tiempo estuvo frente a los micrófonos.

Imposible desconocer el dato de que Broun jugó recién en esta décima fecha su primer partido en el torneo Apertura, por eso lo vivió con tantas ganas. Y si en medio hubo un alto rendimiento, que colaboró para que el equipo pudiera mantener el cero en su arco, mucho mejor.

“Me voy muy feliz a casa por lo que es volver a jugar con esta camiseta. Es algo que uno ama, me encanta poder defender estos colores y cuando no, toca apoyar, porque esa es mi forma de ser . Tirando para adelante y queriendo que al club le vaya bien. Eso es lo primordial”, fue una de las tantas frases del arquero canalla a la salida de la cancha de Argentinos Juniors, siempre con una sonrisa dibujada en el rostro, lo que motivó la pregunta sobre la felicidad que se le notaba.

Jorge Broun, uno de los dueños de la palabra

Broun fue uno de los poquitos jugadores designados para hablar tras el partido, pero su presencia del otro lado de las vallas se hizo notar. Porque fue uno de los primeros en hacer declaraciones y el último en caminar rumbo al micro. Es más, en un determinado momento uno de los integrantes del departamento de prensa del club tuvo que “invitarlo” a que terminara con las entrevistas porque era el único que faltaba arriba del colectivo.

Broun3 Tras el partido, algunos hinchas de Argentinos Juniors le pidieron una foto al arquero de Central. Marcelo Bustamate / La Capital

Era entendible la alegría de Broun. Es que hizo un buen partido, con un par de intervenciones clave y llegó a las 92 vallas invictas (la mayor marca en el club) en lo que fue su primer partido en el Apertura. “Hoy debuté, ja”, tiró a modo de broma.

“Me sentí bien. Estoy contento por volver a sumar 90 minutos, por tener esta chance. Después de lo que fue el partido por Copa Argentina tenía ganas de volver a atajar y esta vez se dio. Por suerte pude mantener el arco en cero, que es lo importante”, contó Broun.

La sorpresa ante la confirmación del DT

Respecto a si le causó sorpresa la decisión de Jorge Almirón, el aquero canalla dijo: “Un par de días antes del parido ya Jorge me había dicho que iba a jugar y la verdad que me sorprendió porque Jere (Ledesma) viene haciendo las cosas bien, pero uno trabaja en los entrenamientos para esto, para tener la chance. En lo personal me vengo esforzando mucho en la semana y seguro es algo que vio Jorge y por eso la chance”.

“Me pasaron el dato de las vallas invictas, no lo sabía y estoy feliz. Estamos a nada de ser el arquero con más presencias en Central. Lo de las vallas invictas me sorprendió gratamente después del partido.

Pero más allá de lo personal es importante por el grupo. Uno siempre trata de brindarle tranquilidad y confianza desde atrás. Personalmente me sentí muy bien, muy activo, tratando de salir a tapar y de ser lo más correcto posible con los pies. Creo que hicimos un buen partido, generamos ocasiones y no pudimos convertir, pero las sensaciones que dejamos son muy buenas”.

Broun2 Fatu Broun se exige por arriba en uno de los remates de Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. Marcelo Bustamate / La Capital

"Hoy debuté, ja"

El “hoy debuté, ja” lo respondió cuando Guillermo Ferretti, periodista de LT8, le dijo que lo de él era como andar en bicicleta, que después de varios partidos sin atajar no se había olvidado. Pero, rápidamente, añadió: “Aparte había chicos muy jóvenes, como en zaga central con Nacho (Ovando) y Luquitas (Raffin) que casi tienen la edad de mi hijo más grande, pero los dos lo hicieron muy bien y todo eso hace que el grupo siga creciendo, siga sumando y que podamos tener un partido competitivo”.

Y este punto que obtuvo el Canalla fue con un equipo al que le faltaron varias piezas importantes, pero para Broun, “Central es un equipo de hombres, en el que más allá de los nombres, todos trabajamos en beneficio del club. Creo que en este partido quedó demostrado que hay recambio, buenos jugadores que están esperando su oportunidad y que cuando les toca la pueden aprovechar. Todo eso ayuda a la competencia dentro del plantel”.