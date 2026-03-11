La Capital | Fórmula 1 | Alpine

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

El argentino Franco Colapinto correrá con el mismo A526 debido a que las mejoras del alerón llegarán recién para el Gran Premio de Japón

11 de marzo 2026 · 08:18hs
Franco Colapinto tendrá que esperar al Gran Premio de Japón para que trabajen en el alerón del Alpine.

Franco Colapinto tendrá que esperar al Gran Premio de Japón para que trabajen en el alerón del Alpine.

Alpine detectó una falla aerodinámica en el alerón delantero de su monoplaza durante la última carrera en el GP de Australia y ya trabaja en una solución, aunque las mejoras recién llegarán para el Gran Premio de Japón.

La escudería francesa introducirá actualizaciones en el A526 para la próxima fecha posterior al GP de China por lo que el argentino Franco Colapinto correrá con el mismo auto que en Australia.

El equipo europeo identificó el problema tras analizar los datos recogidos en pista y el comportamiento del auto durante la competencia, y descubrieron que la anomalía se encuentra en el funcionamiento aerodinámico del alerón delantero, una pieza clave para el equilibrio del monoplaza y la correcta distribución del flujo de aire hacia el resto del coche.

Leer más: Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

A partir de ese diagnóstico, los ingenieros iniciaron el desarrollo de nuevas soluciones para corregir la deficiencia. Sin embargo, el calendario de fabricación y validación técnica impide que las piezas estén listas para el Gran Premio de China, por lo que el equipo afrontará esa carrera sin modificaciones en el A526.

Colapinto en Australia

Franco Colapinto empezó la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un complicado fin de semana en Australia, alejado de los puntos por una dura sanción en el inicio de la carrera. No obstante, el argentino tuvo una actuación aprobada y protagonizó una de las maniobras del año al esquivar a Liam Lawson en la largada.

A pesar de su 14ª posición, el propio George Russell, ganador de la carrera en Melbourne, reconoció la reacción del piloto de Alpine ante el problema del Racing Bulls en el comienzo.

Por otro lado, el equipo se hizo cargo del error de uno de los ingenieros de Colapinto, quien tocó su monoplaza unos segundos antes del inicio, lo que derivó en una dura sanción de "Stop-and-go" que lo llevó al fondo de la parrilla después de diez vueltas.

Con la carrera cuesta arriba, el argentino se mostró sólido y escaló, pero quedó lejos de la posibilidad de sumar puntos, tal como lo hizo su compañero Pierre Gasly en el 10º puesto con una unidad.

Cuándo se disputa el GP de China

El Gran Premio de China se disputará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghai. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint. En la madrugada del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de China.

>> Leer más: Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1, primera carrera de la nueva era

Toda la actividad del fin de semana en el circuito internacional de Shangai será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 0.30

Clasificación sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrrera sprint: 0

Clasificación: 4

Domingo 15 de marzo

Carrera: 4

* Horario en Argentina

