Santa Fe prioriza las obras hídricas y refuerza su infraestructura

La Provincia destina recursos para anticiparse a los efectos del ENOS, fortalecer defensas y mejorar canales, caminos y sistemas de bombeo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe viene preparándose para enfrentar los posibles efectos hídricos del ENOS y de un eventual fenómeno de El Niño, destinando los recursos económicos necesarios para fortalecer la infraestructura y preparar a nuestras localidades frente a los eventos climáticos que puedan presentarse.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023, venimos trabajando de manera sostenida en todo el territorio provincial para anticiparnos a estos fenómenos y reducir su impacto sobre las comunidades, la producción y la infraestructura.

En este marco, una de las principales líneas de trabajo es la limpieza y ampliación de canales troncales y secundarios, fundamental para mejorar el escurrimiento del agua. También se está llevando adelante el reemplazo de alcantarillas y puentes que presentan deterioros, así como el refuerzo y la construcción de nuevas defensas y terraplenes, especialmente en la zona norte de la provincia, donde resulta fundamental fortalecer la protección frente al ingreso de agua.

Otra de las tareas que estamos desarrollando es el alteo y mejoramiento de caminos bajos, para garantizar su transitabilidad y evitar que queden inutilizados ante períodos de lluvias intensas. A esto se suma la puesta a punto, reparación y mantenimiento de los sistemas de bombeo existentes en la provincia, con el objetivo de mejorar la extracción y evacuación del agua en las zonas que presentan mayores complicaciones.

A estas intervenciones se suman obras hidráulicas de gran magnitud, como la consolidación del derrumbe de la cascada del arroyo Saladillo. Esta obra contempla una inversión superior a los 36.000 millones de pesos para la construcción de una pantalla de hormigón y acero, diseñada para detener la retrogradación de la cascada y proteger una infraestructura estratégica como el puente de Circunvalación a Molino Blanco.

También avanzamos, junto con los comités de cuenca, municipios y comunas, en la construcción y adecuación de nuevos canales que respeten y acompañen el escurrimiento natural de los bajos, fortaleciendo una red hídrica provincial más eficiente y preparada para responder ante eventos de mayor intensidad.

Sabemos que contra la naturaleza no se puede luchar, pero sí podemos anticiparnos, invertir y trabajar para minimizar sus consecuencias. Por eso, el Gobierno de Santa Fe, con el respaldo del Ministerio de Economía, ha definido las obras hídricas como una prioridad y dispone los fondos necesarios para llevar adelante estas intervenciones en todo el territorio provincial.

Nuestro objetivo es claro: estar preparados antes de que llegue el agua, proteger a nuestras comunidades, sostener la infraestructura y cuidar a todos los santafesinos.