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Pami ofrece un subsidio por celiaquía: cómo solicitarlo en septiembre

Quienes cumplan con los requisitos, pueden solicitar este bono de Pami para comprar alimentos libres de gluten.

2 de septiembre 2026 · 13:41hs
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Pami ofrece un subsidio para personas con celiaquía

Pami ofrece un subsidio para personas con celiaquía

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) intenta dar respuesta a las necesidades de sus afiliados, brindando productos y servicios a la altura de las mismas. Con ese objetivo, la obra social de los jubilados ofrece un subsidio específico destinado a todos los jubilados que padezcan celiaquía.

El “Subsidio económico por Celiaquía” está impulsado por la Ley 26.588. A través de este programa, Pami busca ayudar a los jubilados que por su condición están obligados a consumir alimentos específicos para evitar el gluten. Los alimentos sin tacc son mucho más costosos que los demás y generan un encarecimiento considerable de la canasta básica.

Por este motivo, Pami otorga un bono de $58.560,98 para sus afiliados y afiliadas con enfermedad celíaca. Para recibirlo, es preciso realizar un trámite sencillo desde la web oficial.

>>Leer más: Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono

Este es un trámite web. Se puede realizar desde el celular, tablet o computadora. Ingresando en la página “www.pami.org.ar/tramite/subsidio-celiaquia” es posible iniciar directamente el trámite o solicitar un turno para atención presencial en agencia. También se encuentra disponible un video tutorial para aprender a realizar trámites en línea.

>>Leer más: Pami pide a los jubilados actualizar datos clave: cómo hacerlo desde la web

Documentación necesaria para acceder al bono

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación al Pami.
  • Último recibo de cobro.
  • Resumen de historia clínica que incluya síntomas.
  • Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
  • Resultados histopatológicos de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.
  • Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por un especialista.

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