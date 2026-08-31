Salud: Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

En el primer semestre de este año, los índices de inmunización tuvieron un incremento de entre 5 y 7 puntos, en comparación con los primeros seis meses del 2025

A contramano de lo que sucede en el país, donde los índices de vacunación muestran un descenso preocupante, Santa Fe logró mejorar la cobertura de los índices de vacunación en la población escolar . De acuerdo a cifras oficiales, durante el primer semestre de este año se registró un incremento de entre 5 y 7 puntos porcentuales en comparación con los primeros seis meses del año pasado en vacunas clave como la triple, la antipoliomielítica (IPV), contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) o la antimeningocócica.

Los datos se hicieron públicos en una serie de jornadas de trabajo organizadas por el Ministerio de Salud de la provincia, con motivo del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora . La fecha tiene como objetivo reconocer la labor diaria, la vocación y el compromiso de los profesionales de la salud que sostienen la prevención y aplicación de inmunizaciones en todo el país y conmemora el nacimiento de Albert Sabin (26 de agosto de 1906), virólogo e inmunólogo que creó la vacuna oral contra la poliomielitis.

Durante el encuentro, se presentaron avances en las coberturas de las vacunas del calendario obligatorio y de campañas específicas . Respecto a la edad escolar, se destacó la implementación de la campaña lúdico-pedagógica Vax Team que traccionó un incremento de entre 5 y 7 puntos porcentuales en las coberturas del primer semestre de 2026 en comparación con 2025.

Por ejemplo, los refuerzos a los 5 años mostraron subas en Triple Bacteriana Celular (de 25,5 % a 30,4 %), Varicela (de 23,8 % a 28,5 %) e IPV (de 24,8 % a 30,6 %), tendencia que se replicó a los 11 años con aumentos en Triple Bacteriana Acelular (de 26,4 a 33,5 %), VPH femenino (de 28,3 a 33,3 %) y Meningococo (de 26 % a 32,5 %) , proyectando su expansión al nivel inicial desde septiembre.

En cuanto a los registros sanitarios consolidados, las coberturas en menores de un año superaron el 90 % en 2025 en vacunas esenciales como BCG (91,8 %), Quíntuple (93,5 %), Neumococo (93,7 %), Meningococo (92,1 %), Rotavirus (91,2 %), IPV (93,4 %) y Hepatitis B (89,3 %), mientras que en la población de un año sobrepasaron el 80 % en Triple Viral (80,8 %), Neumococo (78,6 %) y Hepatitis A (81,6 %).

En paralelo, la campaña contra el Virus Sincicial Respiratorio alcanzó en lo que va del 2026 al 73 % de las personas gestantes (15.749 dosis), cuatro puntos por encima de lo alcanzado el año pasado para esta misma altura del año; la vacunación antigripal creció un 18,3 % respecto al año anterior, con 452.550 dosis aplicadas; y el esquema contra el dengue sumó 171.397 aplicaciones, con una adherencia del 64,27 % en segundas dosis y picos superiores al 76% en mayores de 40 años.

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Una política de salud

La ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio resaltó los efectos de las políticas de salud desarrolladas en la provincia y subrayó la necesidad de “mostrar al país que la estrategia de Santa Fe es única y que provoca buenos resultados, ya que mejoramos en la cobertura de todas las vacunas”.

La ministra aseguró que “ninguna otra provincia generó una estrategia diferente” y apuntó que "si nos seguíamos quedando dentro de los centros de salud, esperando que la gente vaya a vacunarse, no íbamos a obtener estos mejoras”, manifestó y destacó: “Nosotros acercamos la vacuna a la comunidad y eso es lo que queremos seguir haciendo porque nos da resultado”.

En marzo de este año, la provincia puso en marcha el programa de vacunación Vax Team, una iniciativa que combinará acciones territoriales, en articulación con escuelas y centros de salud, y una propuesta innovadora para impulsar el control de carnets y completar esquemas, enfocada en mejorar las coberturas en el ingreso escolar y a los 11 años.

La campaña consistió en salir a buscar a la población infantil que no había completado su esquema de inmunización. Para esto, sumó una estrategia novedosa; utilizar personajes animados, figuritas y recursos lúdicos para reforzar la prevención. Los materiales, una serie animada y un álbum de figuritas, se distribuyeron en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia, además de centros de salud y hospitales.

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A nivel nacional, baja la protección

Las vacunas son la única forma de prevenir enfermedades de una forma segura, accesible y gratuita. Sin embargo, en los últimos años empezó a advertirse en el país un descenso "sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación", según lo había advertido a fines del año pasado la Sociedad Argentina de Pediatría.

La organización apuntó que, durante 2024 ninguna de las vacunas alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad no sólo de las personas vacunadas sino de toda la población, ya que quedar por debajo de esa cifra expone a la comunidad a brotes de enfermedades que ya estaban controladas o erradicadas.

Y varias dosis estratégicas _como la vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, rubéola y paperas), la vacuna contra la poliomielitis o la triple bacteriana celular (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa)_ no alcanzan coberturas del 50 %.