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Pagos de Ansés en septiembre: de cuánto será el aumento de AUH

El organismo confirmó los montos actualizados para el noveno mes del año. De cuánto es el incremento y las fechas clave para el cobro

2 de septiembre 2026 · 13:40hs
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Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre

Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre

Con el comienzo del noveno mes del año, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se preguntan cuánto cobrarán en septiembre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Por su parte, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes de agosto.

Los beneficiarios de AUH recibirán un aumento del 2,1% en el mes de septiembre, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, los haberes de la AUH alcanzarán los $156.313 por hijo. De todas maneras, cabe aclarar que el organismo abona únicamente el 80% del beneficio ($125.050), ya que el 20% restante se mantiene retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los datos de salud, vacunación y escolaridad completos.

>> Leer más: Ansés: cómo presentar online la libreta de AUH

Cuándo se cobra AUH en septiembre

Ansés también compartió las fechas en las que los beneficiarios recibirán el pago de los haberes en sus cuentas. El cronograma, como siempre, se organiza en función del último dígito del Documento Nacional de Identidad.

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

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