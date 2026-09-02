Cuenta regresiva: Mauro Icardi aún no tiene club tras su salida de Galatasaray El polémico delantero rosarino tiene el pase en su poder tras su salida de la entidad de Turquía y aún evalúa alternativas. Lazio estaba cerca pero quedó en pausa 2 de septiembre 2026 · 09:33hs

Mauro Icardi dejó Galatasaray tras una larga estadía en la entidad de Turquía.

El futuro futbolístico de Mauro Icardi continúa sin definirse. A pocas horas del cierre del libro de pases en Europa, el delantero rosarino todavía no tiene club y analiza las opciones que tiene sobre la mesa para continuar su carrera después de una larga estadía en Galatasaray, donde se convirtió en el último tiempo en una de sus grandes figuras.

El atacante hincha de Newell's quedó con el pase en su poder luego de su salida de la entidad turca por lo que su situación puede variar de acuerdo con los plazos establecidos por cada país. De esta manera, todavía tendría posibilidades de encontrar un nuevo destino pese al cierre del mercado en algunas de las principales ligas europeas.

La opción en Italia, en pausa En medio de la incertidumbre, una de las alternativas que comenzó a tomar fuerza es la posibilidad de que Icardi continúe su carrera en Italia. Lazio aparecía entre los equipos que podrían convertirse en su próximo destino, aunque todavía no existe una definición y la idea del futbolista sería esperar. Elche también puso la mirada en el delantero entre otros tantos clubes.

Escl. - L’agente di Mauro #Icardi (Letterio Pino): “I soldi non sono la priorità. Cerca un progetto tecnico e la possibilità di fermarsi in un posto 2-3 anni. #Lazio? C’è stata la possibilità, è stato molto carino #Fabiani, però ci siamo detti aspettiamo un attimo,… pic.twitter.com/Iu3oWFaC4O — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2026 El representante de Mauro Icardi, Letterio Pino, contó: “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar 2-3 años. ¿Lazio? Hubo la posibilidad, pero nos dijimos esperemos un momento, paremos…”.

Mientras avanza el reloj y se acerca el cierre de los mercados más importantes, Icardi deberá definir dónde continuará una carrera que todavía tiene varios capítulos por delante. Además, al tener el pase en su poder, el delantero cuenta con una situación diferente a la de otros jugadores que dependen de una transferencia para cambiar de club. Ahora, la prioridad pasa por encontrar una opción que le permita mantenerse en Europa y definir cuanto antes los próximos pasos de su carrera.