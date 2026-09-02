Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

El futbolista proveniente de Racing tendrá su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Kudelka trabaja en el once para el domingo

Más allá que el torneo está muy avanzado, tanto es así que se ha desarrollado la mitad del certamen, Newell's continúa aprovechando las bondades que da el fútbol argentino para poder seguir reforzando el plantel Leproso debido a la salida de futbolistas a ligas del exterior.

En este caso, la salida de Armando Méndez a Guaraní le permitió a la dirigencia del Parque de la Independencia cerrar el desembarco de Santiago Solari, extremo derecho de Racing, quien llegó anoche a Rosario, y este miércoles por la mañana se sumó al plantel en Bella Vista para tener la primera práctica con su nuevo club.

El delantero académico llegó en condición de préstamo por un año, hasta junio de 2027, con un cargo (aparentemente de 250 mil dólares) y una opción de compra que rondaría los 2.500.000 dólares por el 80% de la ficha del futbolista.

Desde lo futbolístico, el delantero viene con poco rodaje, ya que su último encuentro vistiendo la camiseta de la Academia fue el 28 de julio, justamente ante Central en el empate sin goles que se desarrolló en Arroyito. El mediapunta fue citado para el encuentro del 23 de agosto donde Racing recibió a Boca Juniors en el Cilindro de Avellaneda, pero no tuvo minutos de titular.

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Sin lugar bajo el mando de Vojvoda

Sin lugar en el conjunto de Juan Pablo Vojvoda, Solari buscará continuidad algo que, claramente, no iba a tener en Avellaneda. Frank Kudelka lo evaluará en los próximos días y si lo ve bien desde lo físico, y lo considera, tendrá un lugar entre los once que enfrenten a Central.

Vistiendo la camiseta de Racing, el extremo disputó 107 partidos, marcó 15 goles y brindó 15 asistencias, además de haber sido campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. A pesar de estos números, el futbolista era resistido por la hinchada académica.