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Santa Fe se muestra al mundo: arrancó la tercera edición del Santa Fe Business Forum en Rosario

El gobernador inauguró Santa Fe Business Forum. El encuentro reúne a más de 1.000 empresas argentinas, 250 compradores internacionales y 40 fondos de inversión

31 de agosto 2026 · 14:41hs
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El gobernador inauguró en Rosario la tercera edición del Santa Fe Business Forum

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El gobernador inauguró en Rosario la tercera edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de 1.000 empresas argentinas, 250 compradores internacionales y 40 fondos de inversión.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este lunes en Rosario la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), una plataforma que busca conectar a las empresas santafesinas y argentinas con compradores e inversores internacionales. El encuentro se extenderá hasta el 4 de septiembre e incluirá actividades en Rosario y Santa Fe, además de circuitos productivos en distintos puntos de la provincia.

“Es un hecho inédito en la República Argentina”, afirmó Pullaro durante el acto de apertura, al destacar el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para consolidar al foro como una referencia nacional en materia de negocios e internacionalización.

El gobernador también puso el foco en la transformación que atravesó Rosario y la provincia en los últimos años. Recordó que, “hace casi tres años, la ciudad de Rosario y la provincia en general estaban sitiadas por la violencia y por el narcotráfico”, y destacó la decisión del Estado provincial de avanzar con una política de enfrentamiento directo a las organizaciones criminales.

“Nos juramentamos demostrarles a las organizaciones criminales que el Estado era más fuerte y que iba a poder, porque cuando el Estado quiere, el Estado puede. Gracias a eso, hoy vivimos una situación completamente distinta”, sostuvo.

En ese contexto, consideró que el Business Forum también funciona como una muestra de la capacidad de Santa Fe para recuperarse y proyectarse. “Con eventos como este demostramos que esta provincia se pone de pie y que tira para adelante, como lo hicieron nuestros inmigrantes. Y así se hizo grande la provincia invencible de Santa Fe. Hoy es la provincia más productiva de la Argentina”, afirmó.

Pullaro destacó el entramado económico de la provincia y mencionó la presencia de unas 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas como parte de una estructura productiva que, según remarcó, constituye una de las principales fortalezas santafesinas. “Son gente de trabajo que arranca temprano y termina tarde, que se esfuerza, que cree en el poder que tiene el sistema productivo”, señaló el mandatario santafesino.

El gobernador recordó que, desde el comienzo de su gestión, la provincia priorizó la inversión en infraestructura y, al mismo tiempo, buscó ampliar la presencia de las empresas santafesinas en los mercados internacionales. “Entendimos que teníamos que salir a buscar nuevos mercados internacionales. Así surgió el foro de negocios más grande de la Argentina, que hoy tiene muchas empresas santafesinas, pero también a otras provincias participando. Es un orgullo que eso pueda suceder acá”, afirmó.

En esa línea, destacó el papel estratégico de Santa Fe para el desarrollo del resto del país. “Además de ser los mejores productores en cada una de las ramas de la economía, somos los mejores socios que pueden encontrar otras provincias. Somos socios estratégicos de la energía y de la minería porque tenemos los puertos, el principal polo agroexportador del mundo”, sostuvo.

Finalmente, definió cuál considera que debe ser el rol del Estado en la actual etapa económica: “Hoy gobernar es generar trabajo, es trabajar al lado del sector privado con mucha dinámica y con mucha eficiencia para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener una mejor calidad de vida”.

Una política de Estado

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, planteó que el objetivo es que el Business Forum trascienda una gestión de gobierno y se convierta en una política de Estado. “Queremos que esto sea una política de Estado de Santa Fe en cuanto a la internacionalización de nuestras empresas, de nuestras pymes. Sin este foro, muchas de las empresas o emprendedores que sueñan con que sus productos lleguen al mundo no podrían hacerlo”, afirmó.

En el mismo sentido, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó que Santa Fe es la única provincia del país que organiza un evento de estas características y señaló que la iniciativa nació con el objetivo de convertir a la internacionalización en una herramienta de desarrollo productivo. “Desde el principio teníamos una visión: liderar la internacionalización productiva de la Argentina y lo estamos logrando. Para eso, entendemos la internacionalización como una política de desarrollo productivo. Lo que el mundo nos demanda es lo que en Santa Fe producimos y el Business Forum lo creamos para generar ese puente”, explicó.

El rol de la provincia como plataforma exportadora también fue destacado por funcionarios nacionales que participaron de la apertura. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Fernando Brun, sostuvo que Santa Fe ocupa un lugar central en la inserción internacional de la Argentina. “Si hay un lugar donde la inserción internacional de la Argentina se concreta con toda claridad es aquí, en Santa Fe. Porque Santa Fe es precisamente una plataforma de lo que queremos que la Argentina sea hacia el mundo”, afirmó.

Brun señaló que la provincia exportó en 2025 más de 16.000 millones de dólares y que su producción llegó a 135 países. “Eso refleja mucho más que capacidad productiva: significa infraestructura de clase mundial. Es difícil encontrar una expresión más concreta de lo que significa producir desde el interior y proyectarlo para abastecer al mundo”, sostuvo.

Para el funcionario, el Business Forum permite transformar esa capacidad productiva en oportunidades concretas. “Pone a nuestras empresas frente a los compradores e inversores internacionales. Transforma una política de inserción externa en oportunidades concretas de negocios para cada una de las provincias. Santa Fe tiene la escala, la infraestructura y la capacidad empresaria para ser protagonista de este proceso”, afirmó.

A su turno, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, puso en valor no sólo la capacidad productiva santafesina sino también las herramientas financieras que desarrolla la provincia para acompañar a las empresas. “Además de ser la provincia indicada para generar este evento de negocios a escala internacional, crea y diseña herramientas financieras para acompañar a los que invierten en Santa Fe. Crea herramientas de crédito, de garantías y de operaciones de mercado de capitales para acompañar a las pymes que producen y exportan desde Santa Fe”, señaló.

Lamothe agregó que Santa Fe es la provincia que más créditos tiene colocados en 2026 a través del CFI y consideró que el Business Forum “es un evento del país”, en un contexto en el que la Argentina busca consolidarse como un actor relevante en la seguridad alimentaria global. “Santa Fe es fundamental en ese rol que juega el país”, afirmó.

Más de 250 compradores internacionales

La tercera edición del Santa Fe Business Forum reúne a más de 1.000 empresas argentinas, 250 compradores internacionales provenientes de 50 países, 40 fondos de inversión y 250 startups vinculadas a sectores como energías renovables, agroindustria, biotecnología, videojuegos, producción audiovisual y turismo de reuniones.

Una de las novedades de esta edición es el despliegue territorial. Se organizaron 55 circuitos productivos en 15 departamentos, que permitirán a las delegaciones extranjeras recorrer más de 160 empresas ubicadas en 60 localidades de la provincia. La propuesta busca que los compradores e inversores internacionales no sólo mantengan reuniones de negocios en Rosario y Santa Fe, sino que conozcan directamente las empresas, plantas industriales y establecimientos productivos donde se genera buena parte de la oferta exportable santafesina.

>> Leer más: Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

El programa también contempla un Foro de Inversiones, conferencias internacionales y más de 50 capacitaciones sobre competitividad, inteligencia artificial, biotecnología, logística global y comercio exterior.

Durante el acto inaugural participaron además la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; ministros del gobierno provincial; legisladores nacionales y provinciales; embajadores, encargados de negocios, ministros consejeros y representantes diplomáticos de distintos países.

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