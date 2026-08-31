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Cronograma de pago de septiembre: cuándo cobran los estatales en Santa Fe

Anunciaron el calendario de pago de sueldos de septiembre para activos y pasivos. La liquidación incluye el aumento paritario acumulado

31 de agosto 2026 · 09:53hs
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El Ministerio de Economía de la provincia informó el cronograma de liquidación de haberes para los trabajadores estatales de Santa Fe

El Ministerio de Economía de la provincia informó el cronograma de liquidación de haberes para los trabajadores estatales de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a septiembre de 2026 para trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública. El esquema comenzará el martes 1º de septiembre y finalizará el lunes 7, según comunicó el Ministerio de Economía.

La liquidación incorporará el incremento acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto del salario de junio. El porcentaje surge de la aplicación de un 2% en julio y un 1,8% en agosto.

Además, la liquidación incluye un mínimo garantizado de $100.000, también calculado en relación con el sueldo de junio.

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Cronograma de pago de haberes de agosto 2026

El calendario establecido por el Gobierno provincial distribuye los pagos entre el martes 1 y el lunes 7 de septiembre, de acuerdo con el sector y el monto de bolsillo correspondiente.

Martes 1 de septiembre

Ese día cobrarán el escalafón Policial y Penitenciario, además de los jubilados y pensionados a los que les corresponda percibir hasta $1.510.000 de bolsillo.

Miércoles 2 de septiembre

La segunda jornada del cronograma estará destinada a los trabajadores activos con haberes de hasta $1.510.000 de bolsillo y los docentes de Escuelas Privadas Transferidas, correspondientes al 1° y 2° convenio.

Jueves 3 de septiembre

El cronograma continuará con el resto de los trabajadores activos con un monto superior a $1.510.000 de bolsillo y los docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Viernes 4 de septiembre

Será el turno del resto de los jubilados y pensionados que perciban un monto superior a $1.510.000 de bolsillo.

Lunes 7 de septiembre

El último día del esquema estará destinado a las autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Tribunal de Cuentas Provincial (TCP), Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

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