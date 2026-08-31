Cronograma de pago de septiembre: cuándo cobran los estatales en Santa Fe

El gobierno de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a septiembre de 2026 para trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública. El esquema comenzará el martes 1º de septiembre y finalizará el lunes 7, según comunicó el Ministerio de Economía.
La liquidación incorporará el incremento acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto del salario de junio. El porcentaje surge de la aplicación de un 2% en julio y un 1,8% en agosto.
Además, la liquidación incluye un mínimo garantizado de $100.000, también calculado en relación con el sueldo de junio.
Cronograma de pago de haberes de agosto 2026
El calendario establecido por el Gobierno provincial distribuye los pagos entre el martes 1 y el lunes 7 de septiembre, de acuerdo con el sector y el monto de bolsillo correspondiente.
Martes 1 de septiembre
Ese día cobrarán el escalafón Policial y Penitenciario, además de los jubilados y pensionados a los que les corresponda percibir hasta $1.510.000 de bolsillo.
Miércoles 2 de septiembre
La segunda jornada del cronograma estará destinada a los trabajadores activos con haberes de hasta $1.510.000 de bolsillo y los docentes de Escuelas Privadas Transferidas, correspondientes al 1° y 2° convenio.
Jueves 3 de septiembre
El cronograma continuará con el resto de los trabajadores activos con un monto superior a $1.510.000 de bolsillo y los docentes de Escuelas Privadas Históricas.
Viernes 4 de septiembre
Será el turno del resto de los jubilados y pensionados que perciban un monto superior a $1.510.000 de bolsillo.
Lunes 7 de septiembre
El último día del esquema estará destinado a las autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Tribunal de Cuentas Provincial (TCP), Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.