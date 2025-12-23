La Capital | FNGA | FNGA

La Aceleradora Ambiental, una nueva propuesta de la FNGA

La FNGA lanza un espacio para acompañar a instituciones con asesoramiento técnico, financiamiento y alianzas que impulsen la transición justa y sostenible.

Ignacio Polenta

Por Ignacio Polenta

23 de diciembre 2025 · 13:11hs
En un contexto global donde la sostenibilidad dejó de ser una tendencia y se convirtió en un eje central del desarrollo, la Aceleradora Ambiental de la Fundación Nueva Generación Argentina surge como un espacio de innovación diseñado específicamente para acompañar y potenciar instituciones públicas y privadas.

Esta nueva propuesta surge como resultado de más de 35 años de trabajo de cooperación y articulación con la ciudadanía, el sector privado, el ámbito financiero y todas las instancias gubernamentales, priorizando la innovación y la protección del ambiente. Gracias a esta trayectoria, se impulsaron hitos como la III Cumbre Climática de las Américas (2019) y la reciente Semana del Clima de Rosario (2025), eventos diseñados para fomentar el encuentro multisectorial. Además, dentro del marco de la Semana del Clima se desarrolló la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO) en colaboración con la FNGA.

El área, coordinada por los Ingenieros Ambientales Valentina Allende e Ignacio Polenta, cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que combina experiencia técnica, visión estratégica y un profundo conocimiento del sector: expertos en transición energética justa, finanzas verdes, construcción sostenible y justicia ambiental. Nuestra misión es acompañar a organizaciones a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad con una visión de triple impacto: ambiental, social y económico; promoviendo soluciones que trasciendan el cumplimiento normativo y generen beneficios reales y medibles.

Con una amplia red de aliados nacionales e internacionales, el área facilita el acceso a mejores prácticas, oportunidades de financiamiento y nuevos mercados, favoreciendo procesos de transformación institucional que integran ética, transparencia y gobernanza en cada etapa. Además, promueve la accesibilidad y la inclusión, entendiendo la sostenibilidad como una oportunidad transversal que debe estar al alcance de todos los actores, sin importar su escala o nivel de desarrollo.

A través de asesoramiento especializado, planes estratégicos para la optimización de recursos, programas de mentoría y acompañamiento integral, la FNGA busca impulsar una nueva generación de organizaciones resilientes, preparadas para liderar la transición hacia modelos más eficientes, competitivos y ambientalmente responsables.

Con esta iniciativa, la Fundación proyecta consolidarse como una aceleradora de referencia en América Latina, conectando talento, financiamiento y tecnología para construir un futuro más equitativo, innovador y carbono neutral.

