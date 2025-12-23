El desafío de la democracia en América Latina: 35 años de compromiso cívico Aunque las transiciones a la democracia en América Latina fueron un avance histórico, hoy la región muestra una profunda insatisfacción con el funcionamiento del sistema Por Valentina Barquero 23 de diciembre 2025 · 12:15hs

Los datos de Latinobarómetro (2024) -reconocido estudio de opinión pública en la región, que cada año lleva adelante cerca de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina- muestran que, a pesar de que la democracia sigue siendo el sistema de gobierno preferido por la mayoría, la insatisfacción con su funcionamiento se mantiene en un nivel alarmantemente alto, ubicándose en un promedio regional del 65%. Esta situación plantea un terreno fértil para el escepticismo, la indiferencia y, peor aún, para el avance de tendencias que desde los extremos ideológicos, ya sean de extrema izquierda o extrema derecha, buscan erosionar el pluralismo y las instituciones republicanas. Urge, por lo tanto, hacer oír y amplificar las voces defensoras de la democracia.

Es en este contexto que la Fundación Nueva Generación Argentina ha dedicado su labor en estos 35 años al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de la cultura cívica en Argentina y la región. Nuestro trabajo se profundizó tras la crisis de 2001, a través de la iniciativa “Nuevo Liderazgo para una Cultura Democrática”, forjada en red con todos los sectores sociales, sintetizando nuestro enfoque: la democracia se fortalece con la participación, consenso y la búsqueda de políticas de Estado perdurables.

En este mismo sentido, durante estos años hemos asumido un compromiso activo en la observación electoral, trabajando junto a la Cámara Nacional Electoral (CNE) en nuestro país, creando un método de acompañamiento cívico propio; y llevando nuestra experiencia al ámbito internacional en casos críticos como Venezuela y Nicaragua, defendiendo la transparencia y la legalidad de los comicios.

Nuestro compromiso regional nos llevó a ser miembros fundadores y parte activa de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), la alianza de organizaciones más importante del continente en esta materia. Desde dicha plataforma, colaboramos con pares de todos los países en la promoción de la democracia y la participación juvenil, habiendo impulsado la creación de las Comisiones de Juventud y de Democracia Ambiental. Esta articulación nos abrió el camino para ser una de las organizaciones acreditadas ante la OEA, participando en sus Asambleas Generales y Cumbres de las Américas, contribuyendo así en los procesos de consulta y toma de decisiones a nivel continental.

Asimismo, a nivel nacional y provincial, trabajamos activamente impulsando la cooperación internacional, particularmente a través de la concreción de acuerdos de hermanamiento estratégicos, como el establecido con California. Por otro lado, somos una de las principales organizaciones impulsoras de la participación ciudadana y las iniciativas de Gobierno Abierto en la ciudad de Rosario, promoviendo una gestión pública más transparente, colaborativa y orientada a las personas. En esta misma línea, la formación cívica es uno de nuestros pilares, habiendo capacitado a más de 1.400 jóvenes en liderazgo democrático para elevar la calidad del debate público, a través de nuestro programa Joven Argentina. El camino por delante, en un marco de “recesión democrática” como lo conceptualiza Latinobarómetro, exige que las organizaciones de la sociedad civil redoblemos los esfuerzos. Necesitamos seguir trabajando por la modernización del Estado, impulsando un Estado eficiente, innovador e inclusivo, que brinde oportunidades para todos y que garantice la representación efectiva de todos los sectores de la sociedad. Con este fin, la FNGA reafirma su convicción: seguir trabajando por una Argentina y una región latinoamericana con más y mejor democracia.