La Capital | FNGA | FNGA

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

22 de diciembre 2025 · 15:52hs
Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

MARZO

Presentes en las reuniones del Directorio de la CAF

En Santiago de Chile, hasta el 28 de marzo, se desarrollaron las reuniones del Directorio y la Asamblea de Accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Durante las jornadas se abordaron temas clave para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Allí Diego Sueiras se reunió con Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF.

BID Invest Chile 2025

El Banco Interamericano de Desarrollo reunió a ministros de finanzas, economía y líderes del sector privado para discutir estrategias de inversión y crecimiento. El encuentro permitió fortalecer alianzas y promover iniciativas que impulsen la innovación y el desarrollo en América Latina.

Congreso del Futuro

Este es uno de los eventos de divulgación científica y tecnológica más importantes de la región. El presidente de la FNGA, Diego Sueiras, fortaleció vínculos con Guido Girardi,ex presidente del Senado de Chile y fundador del Congreso,consolidando oportunidades de cooperación futura.

ABRIL

Prejurado Acciones Positivas

La Cámara de Comercio Suizo Argentina celebró la 5ª edición del concurso que reconoce iniciativas de impacto positivo. La Fundación integró el prejurado en la categoría Sustentabilidad Ambiental y Social, reafirmando su compromiso con la innovación y la responsabilidad social.

Lanzamos la Red de Clubes Verdes

Presentamos oficialmente la Red de Clubes Verdes, una iniciativa que impulsa el compromiso ambiental de instituciones deportivas en múltiples dimensiones: eficiencia energética, gestión de recursos, alianzas estratégicas e impacto social ampliado.

El lanzamiento se realizó junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, convocando a directivos de más de cuarenta clubes de la ciudad.

MAYO

Cumbre Global de Seguros Sostenibles en Long Beach

El presidente de la FNGA, Diego Sueiras, participó como orador del panel “Innovación: Perspectivas desde los mercados latinoamericanos”. Allí propuso la creación de un Fondo Latinoamericano orientado a proyectos con impacto social, ambiental y productivo.

Acompañamos al senador Ben Allen en California

Durante su gira por Los Ángeles, Diego Sueiras acompañó al senador Ben Allen y fortaleció la relación con instituciones académicas y públicas de California. Este intercambio abre nuevas oportunidades para promover programas educativos y vínculos de cooperación entre regiones.

JUNIO

Ciberdelito

En el marco del 35º aniversario de la FNGA, el Área de Ciberdelito —coordinada por Victoria Vigo— presentó el libro “Tratado Internacional sobre Procedimiento Criminal, Transnacional y Digital” en el auditorio del Diario La Capital, con la participación de docentes, estudiantes y profesionales. La apertura estuvo a cargo de Diego Sueiras y la moderación de Gustavo Peters. Participaron Daniela Dupuy, Javier Zaragoza Tejada, Matías Ocariz y Diego Stratiotis. El encuentro abordó los desafíos digitales contemporáneos y brindó herramientas para la prevención del ciberdelito.

Encuentro central con Hugo Alconada Mon

En el día de nuestro aniversario, se realizó la presentación de “Topos: La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones”, del reconocido periodista Hugo Alconada Mon.

La Fundación organizó dos jornadas abiertas al público, con 240 asistentes en la sede del Jockey Club de Rosario y en el Auditorio del Diario La Capital.

Además, el periodista brindó una entrevista exclusiva para el área de comunicación, repasando su trayectoria, vocación y proyectos futuros.

Los miembros del programa Joven Argentina también mantuvieron un encuentro íntimo con él en el Directorio del Diario La Capital, donde dialogaron sobre la crisis de credibilidad mediática, la aceleración informativa y los desafíos del periodismo de investigación.

Página 2 - Imagen para el interior de la nota

JULIO

Segunda edición del Programa “Aprender a Emprender”

El proyecto fue seleccionado como ganador de la Segunda Edición del Fondo Jóvenes en Acción Climática, otorgado por la Municipalidad de Rosario y financiado por Bloomberg Philanthropies. Se capacitó gratuitamente a 20 jóvenes con emprendimientos o ideas en marcha, promoviendo impacto económico, social y ambiental. El programa incluyó cuatro encuentros: dos presenciales y dos virtuales.

AGOSTO

Conversatorio “Por un país sin hambre”

Diego Sueiras participó como orador del evento organizado por la Red de Bancos de Alimentos, presentando el impacto del trabajo de los Bancos para reducir la huella ambiental.

Semana del Clima de Rosario

Organizamos, en conjunto con la Municipalidad de Rosario, la primera semana del clima de sudamérica, que contó con la presencia de más de 1.800 personas entre oradores y participantes.

Cena aniversario 35 años

Festejamos 35 años de trayectoria con una cena en la Bolsa de Comercio de Rosario que reunió a más de 280 invitados, destacándose la presencia de funcionarios provinciales y municipales, legisladores y referentes clave de los sectores productivos y académicos.

SEPTIEMBRE

Congreso CREA – Buenos Aires

La FNGA participó como aliada estratégica del Congreso CREA realizado en Tecnópolis. Durante dos jornadas se reflexionó sobre los principales desafíos sociales actuales desde cuatro ejes centrales. La Fundación reafirmó su compromiso con la innovación, el trabajo en red y la formación de jóvenes líderes.

Semana del Clima – Nueva York

Organizada por The Climate Group, el evento reunió a jefes de Estado, autoridades locales, empresas y organizaciones globales. La FNGA, representada por Diego Sueiras, participó nuevamente como cada año. Uno de los objetivos centrales fue llevar el modelo de la Semana del Clima Rosario a la agenda global, dando continuidad a las conversaciones iniciadas en agosto.

Sueiras mantuvo reuniones con senadores de California, la Under2 Coalition y el Champion de la COP30, fortaleciendo alianzas y nuevas oportunidades de cooperación.

Mesa Directiva AACA

Durante el 2025 consolidamos una agenda climática federal y colaborativa. Nuevas provincias se sumaron como signatarias de la Alianza para la Acción Climática Argentina: Misiones, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. Ya son siete los estados subnacionales miembros junto con Santa Fe, Córdoba y Jujuy. La Fundación participó además del Congreso de Aapresid, donde representantes de la Alianza compartieron experiencias y avances del sector agroalimentario frente a la acción climática.

OCTUBRE

Expositores del 1º Congreso de Eficiencia Energética

Participamos del Congreso organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que reunió a referentes del sector público, privado y social.

Ignacio Polenta y Valentina Barquero representaron a la Fundación en el panel “Proyectos de Adaptación y Mitigación” con la exposición “El rol de la sociedad civil en la transición energética”.

Pre-COP en Paraná

El equipo de la FNGA estuvo presente en el Encuentro Federal rumbo a la COP30 en Belém do Pará. Participamos en mesas de debate y paneles, aportando experiencia y visión para coordinar estrategias conjuntas desde la sociedad civil.

COP Local Leaders Forum – Río de Janeiro

Diego Sueiras mantuvo reuniones con Patricia Harris (CEO de Bloomberg Philanthropies) y Antha Williams (Área de Ambiente de Bloomberg), explorando nuevas iniciativas con potencial para Rosario. También participó en espacios con la Under2 Coalition y C40, compartiendo experiencias con autoridades de California y Brasil y fortaleciendo el diálogo subnacional sobre acción climática.

NOVIEMBRE

COP30 – Belém do Pará

Tras la Conferencia Climática Internacional de Córdoba, la Semana del Clima Rosario y la Pre-COP Entre Ríos, la AACA realizó un nuevo encuentro organizado por la FNGA en Belém en el marco de la COP30. El evento reunió a provincias signatarias y organizaciones de la Alianza, consolidando un espacio de articulación multisectorial frente a los desafíos climáticos actuales.

Entrega de diplomas Joven Argentina

Llevamos adelante la entrega de más de 30 diplomas del Programa Joven Argentina en el Palacio de los Leones, con la destacada presencia del intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin.

Noticias relacionadas
ambiente, soberania y politica en los limites al extractivismo

Ambiente, soberanía y política en los límites al extractivismo

la era del deshielo: debate por la reforma de la ley de glaciares y su impacto hidrico

La era del deshielo: debate por la reforma de la Ley de Glaciares y su impacto hídrico

rfd chile conecta argentina y uruguay con moda sostenible en pasarela los rios 2026

RFD Chile conecta Argentina y Uruguay con moda sostenible en pasarela Los Ríos 2026

comercio y ambiente en el nuevo marco bilateral argentina?estados unidos

Comercio y ambiente en el nuevo marco bilateral Argentina–Estados Unidos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Lo último

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Ovación
Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver
Ovación

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La Ciudad
Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal
La Ciudad

Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: Evita la congestión en el centro

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna