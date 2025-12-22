Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

Presentes en las reuniones del Directorio de la CAF

En Santiago de Chile, hasta el 28 de marzo, se desarrollaron las reuniones del Directorio y la Asamblea de Accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Durante las jornadas se abordaron temas clave para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Allí Diego Sueiras se reunió con Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF.

El Banco Interamericano de Desarrollo reunió a ministros de finanzas, economía y líderes del sector privado para discutir estrategias de inversión y crecimiento. El encuentro permitió fortalecer alianzas y promover iniciativas que impulsen la innovación y el desarrollo en América Latina.

Congreso del Futuro

Este es uno de los eventos de divulgación científica y tecnológica más importantes de la región. El presidente de la FNGA, Diego Sueiras, fortaleció vínculos con Guido Girardi,ex presidente del Senado de Chile y fundador del Congreso,consolidando oportunidades de cooperación futura.

ABRIL

Prejurado Acciones Positivas

La Cámara de Comercio Suizo Argentina celebró la 5ª edición del concurso que reconoce iniciativas de impacto positivo. La Fundación integró el prejurado en la categoría Sustentabilidad Ambiental y Social, reafirmando su compromiso con la innovación y la responsabilidad social.

Lanzamos la Red de Clubes Verdes

Presentamos oficialmente la Red de Clubes Verdes, una iniciativa que impulsa el compromiso ambiental de instituciones deportivas en múltiples dimensiones: eficiencia energética, gestión de recursos, alianzas estratégicas e impacto social ampliado.

El lanzamiento se realizó junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, convocando a directivos de más de cuarenta clubes de la ciudad.

MAYO

Cumbre Global de Seguros Sostenibles en Long Beach

El presidente de la FNGA, Diego Sueiras, participó como orador del panel “Innovación: Perspectivas desde los mercados latinoamericanos”. Allí propuso la creación de un Fondo Latinoamericano orientado a proyectos con impacto social, ambiental y productivo.

Acompañamos al senador Ben Allen en California

Durante su gira por Los Ángeles, Diego Sueiras acompañó al senador Ben Allen y fortaleció la relación con instituciones académicas y públicas de California. Este intercambio abre nuevas oportunidades para promover programas educativos y vínculos de cooperación entre regiones.

JUNIO

Ciberdelito

En el marco del 35º aniversario de la FNGA, el Área de Ciberdelito —coordinada por Victoria Vigo— presentó el libro “Tratado Internacional sobre Procedimiento Criminal, Transnacional y Digital” en el auditorio del Diario La Capital, con la participación de docentes, estudiantes y profesionales. La apertura estuvo a cargo de Diego Sueiras y la moderación de Gustavo Peters. Participaron Daniela Dupuy, Javier Zaragoza Tejada, Matías Ocariz y Diego Stratiotis. El encuentro abordó los desafíos digitales contemporáneos y brindó herramientas para la prevención del ciberdelito.

Encuentro central con Hugo Alconada Mon

En el día de nuestro aniversario, se realizó la presentación de “Topos: La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones”, del reconocido periodista Hugo Alconada Mon.

La Fundación organizó dos jornadas abiertas al público, con 240 asistentes en la sede del Jockey Club de Rosario y en el Auditorio del Diario La Capital.

Además, el periodista brindó una entrevista exclusiva para el área de comunicación, repasando su trayectoria, vocación y proyectos futuros.

Los miembros del programa Joven Argentina también mantuvieron un encuentro íntimo con él en el Directorio del Diario La Capital, donde dialogaron sobre la crisis de credibilidad mediática, la aceleración informativa y los desafíos del periodismo de investigación.

JULIO

Segunda edición del Programa “Aprender a Emprender”

El proyecto fue seleccionado como ganador de la Segunda Edición del Fondo Jóvenes en Acción Climática, otorgado por la Municipalidad de Rosario y financiado por Bloomberg Philanthropies. Se capacitó gratuitamente a 20 jóvenes con emprendimientos o ideas en marcha, promoviendo impacto económico, social y ambiental. El programa incluyó cuatro encuentros: dos presenciales y dos virtuales.

AGOSTO

Conversatorio “Por un país sin hambre”

Diego Sueiras participó como orador del evento organizado por la Red de Bancos de Alimentos, presentando el impacto del trabajo de los Bancos para reducir la huella ambiental.

Semana del Clima de Rosario

Organizamos, en conjunto con la Municipalidad de Rosario, la primera semana del clima de sudamérica, que contó con la presencia de más de 1.800 personas entre oradores y participantes.

Cena aniversario 35 años

Festejamos 35 años de trayectoria con una cena en la Bolsa de Comercio de Rosario que reunió a más de 280 invitados, destacándose la presencia de funcionarios provinciales y municipales, legisladores y referentes clave de los sectores productivos y académicos.

SEPTIEMBRE

Congreso CREA – Buenos Aires

La FNGA participó como aliada estratégica del Congreso CREA realizado en Tecnópolis. Durante dos jornadas se reflexionó sobre los principales desafíos sociales actuales desde cuatro ejes centrales. La Fundación reafirmó su compromiso con la innovación, el trabajo en red y la formación de jóvenes líderes.

Semana del Clima – Nueva York

Organizada por The Climate Group, el evento reunió a jefes de Estado, autoridades locales, empresas y organizaciones globales. La FNGA, representada por Diego Sueiras, participó nuevamente como cada año. Uno de los objetivos centrales fue llevar el modelo de la Semana del Clima Rosario a la agenda global, dando continuidad a las conversaciones iniciadas en agosto.

Sueiras mantuvo reuniones con senadores de California, la Under2 Coalition y el Champion de la COP30, fortaleciendo alianzas y nuevas oportunidades de cooperación.

Mesa Directiva AACA

Durante el 2025 consolidamos una agenda climática federal y colaborativa. Nuevas provincias se sumaron como signatarias de la Alianza para la Acción Climática Argentina: Misiones, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. Ya son siete los estados subnacionales miembros junto con Santa Fe, Córdoba y Jujuy. La Fundación participó además del Congreso de Aapresid, donde representantes de la Alianza compartieron experiencias y avances del sector agroalimentario frente a la acción climática.

OCTUBRE

Expositores del 1º Congreso de Eficiencia Energética

Participamos del Congreso organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que reunió a referentes del sector público, privado y social.

Ignacio Polenta y Valentina Barquero representaron a la Fundación en el panel “Proyectos de Adaptación y Mitigación” con la exposición “El rol de la sociedad civil en la transición energética”.

Pre-COP en Paraná

El equipo de la FNGA estuvo presente en el Encuentro Federal rumbo a la COP30 en Belém do Pará. Participamos en mesas de debate y paneles, aportando experiencia y visión para coordinar estrategias conjuntas desde la sociedad civil.

COP Local Leaders Forum – Río de Janeiro

Diego Sueiras mantuvo reuniones con Patricia Harris (CEO de Bloomberg Philanthropies) y Antha Williams (Área de Ambiente de Bloomberg), explorando nuevas iniciativas con potencial para Rosario. También participó en espacios con la Under2 Coalition y C40, compartiendo experiencias con autoridades de California y Brasil y fortaleciendo el diálogo subnacional sobre acción climática.

NOVIEMBRE

COP30 – Belém do Pará

Tras la Conferencia Climática Internacional de Córdoba, la Semana del Clima Rosario y la Pre-COP Entre Ríos, la AACA realizó un nuevo encuentro organizado por la FNGA en Belém en el marco de la COP30. El evento reunió a provincias signatarias y organizaciones de la Alianza, consolidando un espacio de articulación multisectorial frente a los desafíos climáticos actuales.

Entrega de diplomas Joven Argentina

Llevamos adelante la entrega de más de 30 diplomas del Programa Joven Argentina en el Palacio de los Leones, con la destacada presencia del intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin.