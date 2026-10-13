Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: desgarradoras despedidas, bronca y un fuerte reclamo de justicia

Familiares y amigos de la joven de 26 años asesinada en Empalme Graneros expresaron su dolor en las redes sociales. “Hoy tus hijos merecen justicia por su mamá”, escribió una amiga.

Familiares y amigos de Bárbara Aragón , la joven de 26 años asesinada en una pensión de Juan José Paso al 6200, inundaron las redes sociales con mensajes de despedida atravesados por el dolor y la rabia. Por el femicidio hay un expolicía detenido y este martes habrá una concentración en el Centro de Justicia Penal de Rosario para exigir justicia.

La familia y amigos de Bárbaro perdieron contacto con ella el sábado e inmediatamente comenzaron a buscarla. Este domingo su cuerpo fue hallado en una pensión de Empalme Graneros y por el femicidio fue detenido el expolicía santafesino Eliel S. de 37 años, quien había concertado un encuentro con la víctima ese domingo.

“ Es inexplicable el dolor que siento al saber que no te voy a ver , que no voy a recibir llamadas tuyas ni mensajitos diciéndome lo mucho que me amabas”, escribió una de sus amigas en una publicación de Facebook. “ Me destroza el corazón. Descansá en paz, amiga ”.

Otra joven también expresó su angustia por el femicidio de Bárbara. "Hoy mi corazón está lleno de tristeza, pero también de indignación porque nos siguen matando. ¡Exigimos justicia por Bárbara! Que su caso no quede en el olvido, que se investigue hasta el final y que el responsable responda ante la ley. Que su familia no tenga que luchar sola para conseguir justicia. Que su nombre se escuche fuerte y que su historia no sea una más. Hoy tus hijos merecen justicia por su mamá y tu familia merece respuestas ".

"Que se haga justicia y paguen todos los cómplices", escribió otra chica en redes. La publicación estuvo acompañada por imágenes de Bárbara pero también de la movilización realizada este lunes en Villa Gobernador Gálvez, de donde la víctima era oriunda, tras conocerse el femicidio.

"Una parte de mi infancia se fue con vos Te voy a recordar siempre con esa sonrisa , ese amor que transmitías y todos los momentos lindos que compartimos", se pudo leer en otra publicación.

Una vecina de Villa Gobernador Gálvez dio cuenta que este nuevo femicidio se dio justo al terminar un nuevo Encuentro Plurinacional de Mujeres en Córdoba. "Nos volvemos con la garganta llena de lucha y el corazón atravesado por otro femicidio. Ayer a la mañana, cuando estábamos a punto de emprender el regreso a Villa Gobernador Gálvez, nos despertamos con la noticia de otra mujer asesinada. Otra vida arrebatada. Otra familia destruida. Otra vez el dolor, la impotencia y la bronca de saber que nos siguen matando. Y otra vez me vuelvo a preguntar. ¿Hasta cuándo vamos a tener que salir a las calles a gritar que nos queremos vivas? ¿Hasta cuándo nuestras vidas van a seguir en peligro?".

Movilización al Centro de Justicia Penal de Rosario

"Vamos a pedir justicia en fiscalía por Bárbara Aragón", dice el flyer que invita a la ciudadanía a concentrarse este martes a las 17.30 en el Centro Penal de Justicia, en Sarmiento y Virasoro.

"Necesitamos de su apoyo para acompañarnos en este momento. Los esperamos", escribieron. Asimismo, la familia de Bárbara aseguró que exigirán prisión perpetua para el principal sospechoso.

Lo que se sabe del femicidio

Bárbara era buscada por sus familiares desde el sábado. La joven había ido hasta la pensión de Juan José Paso al 6200 a encontrar con el expolicía. La familia pudo contactar con el remisero que la llevó hasta el lugar, quien les reveló que la víctima le escribió minutos después de dejarla pidiéndole que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta el domicilio, tocó bocina, pero, como no obtuvo respuesta, se fue.

El domingo fue hallada sin vida en las últimas horas en el interior de una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo estaba envuelto con una frazada y según algunos medios de comunicación se encontraba dentro de una valija.

La autopsia reveló que la muerte se produjo por asfixia y no presentaba otros signos de violencia.

La hipótesis que surgió con más fuerza en las últimas horas y que intenta profundizar la investigación gira en torno a una relación que tenían la víctima y el expolicía. Los investigadores sostienen que la mujer era una trabajadora sexual y que Eliel S. era su cliente.

Un detenido

La investigación sobre el femicidio en una pensión de Empalme Graneros abrió un nuevo capítulo judicial en el oscuro historial de un expolicía santafesino. Eliel S. fue parte de la fuerza hasta que lo detuvieron por narcotráfico en Reconquista, donde tiempo atrás fue condenado junto a otros agentes.

El sospechoso de 37 años fue detenido este domingo en Juan José Paso y Campbell por el asesinato de Bárbara Aragón. En 2019, también lo habían arrestado como parte de una organización que transportaba droga desde Rosario para venderla en el norte de la provincia.

El efectivo exonerado es oriundo de Avellaneda —en el norte santafesino— pero actualmente alquilaba una de las habitaciones de la pensión allanada en la zona noroeste a pedido de la fiscal Marina Bertolotti.