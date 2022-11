Sol Pérez cruzó a Tomás Holder por un comentario discriminatorio sobre La Tora

Durante "El Debate" que tuvo como invitados a Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabor , mostraron el clip con todos los momentos románticos de la pareja. Santiago del Moro, conductor del envío, consultó a Holder si le gustaba esa unión y el ex participante dijo que no.

"¿Creés en esta pareja?", le preguntó Santiago del Moro al concursante, y éste tuvo una respuesta que fue del desagrado de muchos en el programa. "No, no y pienso que Nacho bajo mucho de nivel", comentó el joven. Ante la sorpresa del conductor, Holder explicó: "Estaba con Martina y ahora está con Lucila. No es por ahí. Me parece que Martina era para Nacho".

¿Nueva pareja en la casa de #GranHermano? Nacho y "la Tora" se dieron un beso.



"bajo mucho el nivel" holder sobre nacho y la tora, todavia no entiendo como te fuiste

Inmediatamente, Sol Pérez, una de las analistas del programa, apuntó contra Holder y dijo: "Ninguna mujer baja el nivel de nadie. Son dos bombas, más allá de que una juegue mejor o peor. O te puede gustar más el juego de alguien". La modelo y presentadora concluyó con un contundente comentario: "Eso de que 'baja el nivel' no va".

A raíz de esta situación, Holder no hizo más que hacer el gesto de "ok" con las manos y el debate continuó en otra dirección.