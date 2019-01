Si tiene que ser, que sea música.El Día Nacional del Músico celebra el 23 de enero su quinto año y Rosario dirá presente con una selección de artistas de distintos géneros que le harán un guiño a sus musas y al Flaco.





Mañana, a las 20, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), en otro aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, habrá un show con entrada libre y gratuita, que incluirá recitales, videos y feria de discos con canje incluido.

El encuentro lo llevarán adelante Astros Argentinos, El Qubil, Sindicato de Músicos Rosario, Mutar, MUR, Colectivo de Mujeres Músicas y ACMI, a los que se sumarán también otros colectivos y sellos independientes.

Una treintena de músicos de distintos géneros, desde Los de Barbacena hasta Rubén Vuzzy y desde Leonel Capitano hasta Perro Suizo se darán cita en un encuentro imperdible para la música de la ciudad. Cuatro de los protagonistas, Ismael Torres, El Zorzi, Polaco Abramowski y Capitano le contaron a Escenario qué representa esta movida y también cómo asocian la celebración a la figura de Spinetta.

"La importancia de celebrar este día tiene que ver con empezar a unirnos y a trabajar mancomunadamente, ya que es muy sencillo hacer música y construir con las personas que conocés y coincidís en todo", dijo Torres.

"El desafío de esta época es pensar mucho en el "cómo", más allá del "qué" y a partir de eso construir con el otro, con el diferente, pensando que el otro siempre es una posibilidad y no una amenaza", destacó el músico, quien anhela que este encuentro sirva para "generar reflexiones colectivas, acciones mancomunadas y mejorar todo el quehacer musical".

Por su parte, Polaco Abramowski, quien toca junto a Torres y es integrante de Ovnitorrincos, destacó que "El Día Nacional del Músico es una nueva instancia para encontrarnos entre los músicos y músicas, antes que nada, a escucharnos. Escuchar nuestras canciones y charlar sobre cómo queremos llevar adelante nuestra actividad, que es tan heterogénea".

"Como militante, por otra parte, me parece una muy buena posibilidad para encontrarnos entre distintas organizaciones que fueron surgiendo en los últimos años y aprender a articular y a realizar cosas en común para mejorar nuestra realidad", consideró.

Y remarcó que: "Más allá de reivindicaciones, en los últimos tiempos venimos notando una necesidad de respeto por nuestra actividad que debe empezar por nosotros mismos, que muchas veces solemos resignarnos y aceptar malas condiciones para expresarnos. Pero es un camino largo, ya que en la actividad musical conviven muchas realidades distintas".

En tanto, Leonel Capitano dijo que esta cita representa la posibilidad de juntar músicos de distintos géneros "en un tiempo en donde creo profundamente en la interacción de los géneros".

"Yo vengo de un género como el tango, que por cuestiones históricas se lo ha contrapuesto a todo otro género, como que se es tanguero o no se es nada", indicó el bandoneonista.

Y agregó: "Me representa este día, básicamente por la posibilidad de gestionar una comunidad artística, de organizarnos en todo lo que tiene que ver con la producción del arte en Rosario, de estar cerca, de estar unidos, más en un momento en donde la cultura, desde el punto de vista de lo oficial y simbólico tiene un gran retroceso. Este es el principal estímulo, el principal motor para formar parte de esto".

El Zorzi apuntó que tocar en esta cita es lo que siempre representó : "Celebración Instancia Colectiva Visibilización", con la clara necesidad de que que cada palabra se escriba en mayúsculas. Y acotó que "es un hecho que nos permite compartir momentos y estéticas que en el transcurso del año se hacen más cuesta arriba, tanto por la dinámica individual como la de las propias asociaciones en las que participamos".

En lo que respecta a la lucha por los derechos de los músicos, dijo que "más que reinvidicaciones, lo que necesitamos los músicos de Rosario es asumir la discusión de problemáticas que nos atraviesan a todxs en nuestros diferentes estadíos profesionales desde hace décadas".

En lo que respecta a Spinetta, cada uno dio su particular visión.

Para Abramowski, "El Flaco es el amor expresado en el lenguaje musical".

Sin embargo, para Capitano, pese a que se identifica con "su manera de cómo ejercer la música buscando siempre producir desde su verdadera pulsión artística y no desde la especulación del mercado", aclaró que "no caería jamás en la demagogagia de decir que es alguien por el que estoy atravesado. Es más si me dieran a elegir un músico que represente este día elegiría otro, a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo".

Casi en la vereda de enfrente, Torres indicó que: "Como "fana" del Flaco Spinetta, creo que su legado se debe a la importancia que tiene mejorar día a día el modo de hacer canciones, ejecutar un instrumento, tocar en vivo, escribir, dar clases y sobre todo concebir a la música como una filosofía de vida.

La inmensa obra de Luis siempre ha dejado un modo de concebir las canciones de una manera profunda, revolucionaria, interpelativa y lejos de los absurdos egos de las modas y las famas efímeras".

Por último, El Zorzi consideró que "Spinetta en este contexto representa humildad , coherencia a través de toda su trayectoria entre lo que se dice y lo que se hace, y también riesgo artístico, a pesar de las presiones del mercado. Muy pocxs reúnen todo eso en una misma persona".