Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

"Van Gogh, en la puerta de la eternidad", genio, pasión y locura

Calificación: ***. Intérpretes: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric y Anne Consigny. Dirección: Julian Schnabel. Género: Biográfica. Sala: Cines del Centro.

La turbulenta vida de Vincent van Gogh fue retratada por el cine muchas veces. Tal vez la más memorable sea "Sed de vivir" ("Lust For Life", de 1956), de Vincente Minnelli, con Kirk Douglas y Anthony Quinn. Ahora el director Julian Schnabel, especializado en biografías ("Antes que anochezca", "Basquiat"), se acerca a la figura del artista con un tono propio, concentrándose en la mirada subjetiva del pintor. "Van Gogh, en la puerta de la eternidad" no es una biopic en el sentido estricto del género. La película refleja sólo sus últimos años, cuando fue a buscar inspiración al sur de Francia, y pasó sus días entre la creación febril, los paisajes a cielo abierto, el alcohol y las internaciones en psiquiátricos. Schnabel recurre mucho a la cámara en mano, los monólogos internos y los primerísimos planos. Su cámara intenta ser el ojo errático y atribulado del mismo Van Gogh. El problema es que el director a veces abusa de estos recursos y la narración se torna reiterativa. Además, sobre el final, su protagonista parece demasiado autoconsciente de su genio incomprendido. De todas maneras, la gran carta ganadora de esta biopic es el trabajo enorme y definitivo de Willem Dafoe. Dafoe (nominado al Oscar por este papel) no se permite ni un segundo de impostación. Todo su desborde y sufrimiento es creíble. Además está rodeado por un elenco de lujo que acompaña en pequeños papeles: Oscar Isaac, Mads Mikkelsen y Emmanuelle Seigner.

Por Carolina Taffoni





"4x4", otro relato salvaje

Calificación: ***. Intérpretes: Peter Lanzani, Dady Brieva y Luis Brandoni. Dirección: Mariano Cohn. Género: Thriller. Salas: Nuevo Monumental, Showcase, Hoyts y Village.

Un ladrón (Peter Lanzani) entra en una camioneta 4x4 de lujo que está estacionada en la calle con la intención de robarse el equipo de audio. Pero cuando quiere salir no puede. La camioneta está cerrada, blindada, polarizada e insonorizada. Es una trampa mortal diseñada por su dueño para atrapar al ladrón de turno. Es más, el dueño (Dady Brieva) se comunica con la computadora de a bordo del auto con la intención de torturar y aleccionar al ladrón de todas las formas posibles, y así pasan los días mientras el encierro sin agua y sin comida se vuelve insoportable. Esta es la premisa —básica pero atractiva— de “4x4”, la nueva película de la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat (“El ciudadano ilustre”), esta vez con Cohn en el papel de director y Duprat en la producción. En principio”4x4” es un thriller muy efectivo, y es imposible no relacionarla con algunos de los episodios de “Relatos salvajes” (2014). Pero aquí Cohn trabaja más, y utiliza todos los recursos técnicos y dramáticos del tour de force en un espacio reducido con muy buenos resultados, manteniendo la tensión durante más de una hora y exigiendo al máximo a un Peter Lanzani que responde mejor que nunca. Los problemas con la película llegan sobre el final. Está claro a través del guión que Cohn pretende reflexionar sobre temas espinosos como la inseguridad, la justicia por mano propia y cierto estado de descomposición social. Pero lamentablemente su resolución está sobreexplicada y subrayada, demasiado digerida y con diálogos forzados, y finalmente queda muy poco espacio para la mirada del espectador.

Por Carolina Taffoni





“Palau”, la revolución de las almas en tono evangelista

Calificación: ***. Intérpretes: Gastón Pauls, Santiago Achaga, Michel Noher, Agustin Amoedo. Dirección: Kevin Knoblock. Género: Documental. Salas: Hoyts, Showcase, Village.

A veces el destino se tiñe de causalidades, como la que hizo que en 2003 el actor Gastón Pauls asista a un festival del líder evangelista Luis Palau en el marco de su programa documental “Ser urbano”. Cinco años más tarde, el mismo Palau llamó a Pauls para agradecerle lo respetuoso que había sido en la cobertura de su festival, y que en algún momento de la vida “Dios los iba a volver a cruzar”. Así fue como nueve años después, el actor argentino recibió la oferta de protagonizar la película de este líder religioso. “Palau” es una suerte de biopic que recorre la vida del pastor evangelista, desde su niñez, pasando por las épocas en la que decide irse a estudiar a Estados Unidos, a predicar a Colombia y luego va abriéndose camino hasta convocar multitudes alrededor del mundo. Más allá de que la película es una producción del pastor, que da su propia mirada sobre su vida, esta propuesta resulta una obra valiosa para aquellos que busquen indagar en la palabra de Dios.

Por Luciana Boglioli