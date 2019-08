La producción de fotos de Pampita que dejó con la boca abierta a sus seguidores

Pampita está pasando por un gran momento profesional y personal. Es que además de ser conductora de un programa de televisión y de ser una de los jurados en el Super Bailando 2019, que conduce Marcelo Tinelli, sigue con su carrera como modelo.

Ahora, una de las mujeres más lindas del país publicó en su cuenta de Instagram -tiene cuatro millones de seguidores- una serie de videos en una producción fotográfica y dejó a más de uno con la boca abierta al lucir su escultura figura. Un dato para nada menor es que la modelo tuvo cuatro hijos.

Ni bien la modelo oriunda de La Pampa compartió el material, rápidamente sus fanáticos la recibieron con mucho agrado y le dieron más de 100 mil “me gusta” y además le dejaron comentarios de todo tipo.

Embed Ver esta publicación en Instagram @elidaswimwear.underwear by Pampita @elidachile Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 18 Ago, 2019 a las 8:05 PDT

“De que planeta es esta mujer??? No se puede creer es perfecta!!!”, “Diosa por dentro y por fuera, siempre bella!”, “Cada día más convencida que no sos de éste mundo”, “Woou completamente stupenda!!!! Bellissima”, “La más linda”, “Ese cuerpo mujer”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanas y que le llenaron el alma a la modelo.

El viernes en un móvil para la televisión, Pampita hizo un sorpresivo anuncio sobre algunas de las características que reúnen sus ex parejas tras una consulta de una de las panelistas. “Hay algo en común de todas mis exparejas y es que son muy buenas personas. Son de buen corazón, de buenos sentimientos y valores. Eso se repite siempre a la hora de elegir a alguien”, analizó ante la pregunta de Graciela Alfano, acerca del perfil de sus novios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Arrancando el lunes! Buena semana para todos!!! @elidaswimwear.underwear @zacariasguedes @estefania_novillo Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 19 Ago, 2019 a las 7:32 PDT

Y enseguida advirtió que sigue sola y está muy bien así. "Me gusta estar sola, soy muy feliz con lo que tengo, con el laburo, mis hijos, mis amigos, mi familia. No siento soledad", aseguró posteriormente en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Y también agregó: “Tampoco quiero salir con cualquiera. No me gusta el ‘touch and go’. Tengo que estar muy segura para salir con alguien".