Hay pocos cantantes que se los identifica tanto en una radio Spica gastada como en un equipo de audio de máxima tecnología. Pero a estos pocos se los individualiza mucho más si van con la voz al frente y no se callan nada. Alberto Cortez fue uno de ellos. Seguramente el primer recuerdo sobre este autor, compositor y cantante pampeano sea "Cuando un amigo se va", "A mis amigos", "Como el primer día" o "A partir de mañana". Pero Cortez también tiene un espacio ganado con la canción contestataria. La Dictadura militar lo censuró por "Compañera mía", en una lista que difundió el Comfer de los artistas y temas prohibidos en el período que va de 1978 a 1983. En esa canción, Cortez le declaraba el amor a su compañera de ruta en un texto "osado" que decía "te quiero tanto/como tanto quiero/que vague mi canto/por todo tu cuerpo./ Que gane la cumbre/total de tus senos". Los militares escucharon senos, lo asociaron con tetas y les saltó la térmica, claro. Cortez fue mucho más allá, porque detrás de su costado romántico -que muchos medios explotaron y le quitaron peso específico a su mensaje, como el caso de la bella "Miguitas de ternura", popularizada ampliamente- supo quejarse del poder, de las guerras y de la corrupción con "Hasta cuando". La letra, con música de big band pero en plan bailable, es tan vigente que no tiene desperdicio, pero valga esta estrofa para destacar: "Cuando ves cómo los grandes tiburones/seleccionan a su antojo cada presa/la devoran en sus cómodos salones/con muy pocos invitados a la mesa./Te preguntas si tu primo antepasado/en el árbol no era más civilizado". Alberto Cortez también grabó con figuras de la talla de Estela Raval y Facundo Cabral, y hasta le hizo un sentido homenaje a Carlos Gardel y Atahualpa Yupanqui. Fue un intérprete que cantó para todos y se corrió de las etiquetas. Su voz se apagó, pero en la Spica gastada cada día canta mejor.