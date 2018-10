La banda rosarina Cielo Razzo desmintió de plano las acusaciones en su contra por supuestos casos de abuso sexual, que fueron publicadas en un blog anónimo. "No somos eso, no lo fuimos ni lo seremos", aseguró el grupo en un comunicado que hizo público esta tarde. En tanto, desde Fiscalía se confirmó que "por el momento no se registraron denuncias" relacionadas con el caso.

"Hoy nos toca jugar una partida muy amarga, a partir de las acusaciones anónimas en nuestra contra que se hicieron en un blog", afirmó Cielo Razzo en la publicación hecha en su cuenta oficial de Facebook , y destacó: "No somos eso, no lo fuimos ni lo seremos".

"Nos ponemos a disposición para aclarar lo que sea necesario en el ámbito que corresponde, ya que por redes sociales y sin pruebas... lo único que se genera es más confusión y angustia", agregó en respuesta a las acusaciones que se publicaron en el blog que recopila denuncias anónimas contra el grupo.

"Realmente estamos muy dolidos por atravesar este momento. Ustedes que nos conocen, saben bien quienes somos como personas y el respeto y agradecimiento continuo que siempre demostramos", manifestó el combo que lidera el cantante Pablo Pino.

El blog que generó la réplica de Cielo Razzo fue abierto ayer y se denomina " Denuncias Cielo Razzo - Testimonio de víctimas de la banda rosarina ". Invita a que se publiquen testimonios anónimos acerca de supuestos abusos que habrían cometido los integrantes del grupo de rock local.

Hasta entrada la tarde de hoy el blog contaba con nueve testimonios contra los integrantes del grupo surgido en la zona oeste de Rosario, que este año cumple 25 años de trayectoria y este sábado 13 se presentará en el Festival Bandera.

"(...) Teníamos sexo cada vez que nos veíamos en los recitales a veces adelante de los demás y me hacía muy mal la relación masoquista que teníamos. Probé la droga con ellos pero por suerte no me enganche en esa y salí (...)", reza uno de los testimonios publicados de forma anónima.

En tanto, otro relato afirma: "Yo: 17 años, sin demasiada experiencia en nada. Venía de una casa rota, muchos problemas de violencia familiar. Siempre había querido escaparme de todo y esto me venía como anillo al dedo. Estaba sensible, muy herida. No tenía construida mi personalidad ni a palos (...)"

Con el correr de la tarde, la noticia comenzó a circular en varios portales, debido a la trascendencia artística que tiene la banda y la elocuencia de los relatos. Sin embargo, desde Fiscalía consignaron que "por el momento no hay denuncias presentadas en relación a los testimonios del blog".