Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

El calor tiene los días contados y hay un alerta amarillo por tormentas que tendrá vigencia durante dos días seguidos aunque en momentos puntuales

El mini verano que vive Rosario se terminará hacia el fin de semana luego de varios días con lluvias.

El ambiente en Rosario se tornó irrespirable desde el fin de semana a esta parte. La explicación del fenómeno radica en un bloqueo en el centro-este del país que no permite el ingreso de vientos desde el sur que hagan bajar la temperatura a pesar de las lluvias que se avecinan . Sin embargo, la humedad y el calor tienen los días contados .

Por lo pronto, para miércoles y jueves se esperan lluvias puntuales que podrán traer un alivio pasajero a la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que tendrá vigencia en dos momentos concretos: miércoles a la noche y jueves a la mañana .

En el informe de la advertencia, desde el organismo indicaron: "El área (que contempla al sur provincial el miércoles y la misma región junto al centro-oeste el jueves) será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos . Además se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm (milímetros), que pueden ser superados de manera puntual".

Las lluvias no traerán un respiro inmediato pero sí irán preparando el terreno para que eso suceda. De hecho, se estima que hasta el viernes las máximas estén por encima de los 30º . "El cambio de estación no garantiza aire fresco porque no todo es lo que dice el calendario o las estaciones, y por eso hacen falta los pronósticos para entender qué pasa y cuándo cambia", señaló la meteoróloga Vanessa Balchunas.

Sobre el fenómeno que hace que el ambiente sea húmedo y caluroso, explicó: "Altas presiones en el centro-este de nuestro país impiden que el aire frío del sur llegue. El viento norte no tiene ningún freno y en los momentos de cielo despejado, aumenta el calor y el ambiente sofocante sumado a la humedad. Y de yapa, sin aire en altura que corte esto".

Embed Vamos aclarando el panorama.Y de paso cito a Arjona ♥️. Dejo por acá unos tips para entender por qué Otoño nos está traicionando en las puertas de abril . Si quieren saber cuántos días más de calor, por qué si llueve sube la temperatura y cuándo bajara , sigan⤵️ acá pic.twitter.com/DEVtRJ21l8 — Vanessa Balčiūnas (@Vane1208) March 29, 2026

Este tipo de bloqueos, detalló, tienen un lapso de "entre 3 y 6 o 7 días" por lo que aún quedan algunas jornadas complicadas. Sin embargo, empiezan a aparecer precisiones sobre cuándo se irá el calor. Al respecto, Balchunas indicó que las lluvias sin un cambio de masa de aire no modificarán las condiciones generales del tiempo y que esto podrá ocurrir en el plazo mencionado. Es decir, durante el fin de semana.

El descenso en la temperatura llegará hacia el sábado. Para ese día, el SMN tiene previsto que la mínima se ubique por primera vez en la semana por abajo de los 20º (en torno a los 18º) y que la máxima no supere los 24º, cifra que está observándose en temperaturas mínimas por estos días. "De sábado a domingo habrá vientos del sudeste con ráfagas y chaparrones intensos, con alertas que iremos avisando oportunamente", agregó la meteoróloga.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.