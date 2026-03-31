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La luna se tiñe de rosa: dónde y cómo ver la luna llena en Rosario

Este miércoles se podrá apreciar un evento único en la ciudad, que coincide con el plenilunio de abril. Por qué se llama así y cómo verlo

31 de marzo 2026 · 09:09hs
Este miércoles 1 de abril se podrá ver la Luna de una tonalidad rosada en el cielo.

Este miércoles 1 de abril se podrá ver la Luna de una tonalidad rosada en el cielo.

Este miércoles primero de abril, la luna quedará teñida de rosa como consecuencia del plenilunio y la luna llena que podrá apreciarse en Rosario, el país y gran parte del continente americano en un espectáculo único. Se trata de un fenómeno astronómico que proviene de una denominación asociada a un flor silvestre típica del hemisferio norte y marcará el cierre de un ciclo lunar, el más cautivante del calendario astronómico.

La Luna Rosa coincide con el primer plenilunio de abril, un evento que ocurre cuando la Tierra se ubica entre el sol y la Luna, permitiendo que el satélite natural del planeta quede iluminado completamente.

Cuándo se podrá ver la Luna Rosa en Rosario

La Luna Rosa alcanzará su punto máximo a las 23:23. Sin embargo, su presencia en el cielo de Rosario se podrá apreciar y se podrá observar una simple vista desde cualquier punto del país, cerca de las 18:50 del mismo miércoles.

El plenilunio (luna llena) coincidirá con el apogeo lunar, es decir, cuando la luna se encuentra en su punto más alejado de la tierra. Esto hará que se vea ligeramente más pequeña de lo habitual, aunque no por eso perderá su brillo característico.

Por qué se llama Luna Rosa

La tradición de llamarla de esa manera surgió de los pueblos originarios de América del Norte. El nombre hace referencia a la floración del Phlox subulata, también conocida como flox musgoso, una planta que tiñe de tonos rosados los campos durante la primavera boreal.

Esta referencia botánica quedó registrada en el famoso Farmer's Almanac, una guía que reúne datos meteorológicos y astronómicos.

>>Leer más: Luna de Nieve: qué significa y cuándo se la puede ver en febrero

Florece en la primavera, exhibiendo una profusión de flores pequeñas y vibrantes, generalmente de color rosa, aunque también pueden ser blancas, moradas o azules.

Esta planta suele ser utilizada en jardinería para cubrir suelos, en rocallas o como borde, debido a su follaje atractivo y su resistencia a condiciones secas una vez establecida. La phlox subulata requiere exposición plena al sol y suelo bien drenado para un crecimiento óptimo.

La Phlox subulata, conocida comúnmente como musgo rosa, es una planta perenne perteneciente a la familia Polemoniaceae. Es originaria de América del Norte y se caracteriza por su capacidad de formar densas alfombras de baja altura, lo que le otorga un aspecto de musgo.

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