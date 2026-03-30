MAJ presenta la primera edición de "Jazz Club": música en vivo y feria en Casa Brava

Los Músicos Asociados del Jazz lanzan una nueva propuesta que reúne conciertos en vivo creando un espacio de encuentro para fortalecer la escena local del jazz.

Una nueva propuesta que combina conciertos en vivo, producción independiente y encuentro para la escena local del jazz tendrá su primera edición en la ciudad . MAJ (Músicos Asociados del Jazz) anunció el primer “ Jazz Club ” , una iniciativa con música en vivo y feria.

La "Jazz Club Volumen I" será el próximo jueves 9 de abril en Casa Brava (Pichincha 120) a partir de las 20.30 horas y las entradas ya están a la venta . A través de este evento, MAJ busca consolidar un espacio de referencia para el jazz en la ciudad, promoviendo la circulación artística, el cruce entre disciplinas y el fortalecimiento de la escena independiente.

En esta primera edición, la propuesta incluirá en su programación musical a tres formaciones: Manuka 5teto, Milton Méndez & Iván Rosianski Grupo y Luca Topino 5teto

Por su parte, la apertura de la jornada estará a cargo de Emilio Valdelomar, quien musicalizará la noche con una selección de vinilos de jazz, acompañando el clima del evento desde el comienzo. MAJ incorpora además una feria de emprendedores y un showroom de luthería y equipamiento musical. Participarán proyectos como Zappy, BR Brass y Resonar, junto a otros emprendimientos de Gear y feria musical.

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Un puente generacional del jazz

Como respuesta ante el cierre de espacios emblemáticos que supieron cobijar al jazz rosarino y las dificultades para sostener circuitos de música en vivo, la movida local el movimiento ha decidido crear su propio circuito. Bajo esta premisa nace MAJ: Músicos Asociados de Jazz, una flamante asociación civil que busca transformar el empuje del under en una estructura sólida y autogestionada

MAJ se presenta no solo como un grupo de jóvenes, sino como un frente que une la energía de las nuevas generaciones con el legado de los históricos y el impulso de los docentes que mantuvieron viva la llama desde la época del Gran Festival de Jazz Santiago Grande Castelli.

Hoy, la asociación reúne a músicos con trayectoria nacional e internacional que conviven con estudiantes y nuevos talentos. A fines de 2025, el grupo formalizó su personería jurídica, convirtiéndose en una entidad oficial de trabajo colectivo.

"La Jam es el espíritu de la improvisación, y ésta es el espíritu del Jazz. Nuestro objetivo es gestionar un club de jazz calificado, como los que tienen las grandes ciudades del mundo. Rosario no puede ser la excepción", afirman sus fundadores.