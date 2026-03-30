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Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

El siniestro vial se produjo el domingo a la noche en Ovidio Lagos al 7600, en el puente sobre el arroyo Saladillo

30 de marzo 2026 · 07:09hs
Choque frontal en Ovidio Lagos al 7600

Foto: Bomberos Zapadores

Choque frontal en Ovidio Lagos al 7600, en el puente que cruza el arroyo Saladillo. Los Bomberos Zapadores rescataron a un hombre
El choque se produjo alrededor de las 20.30. Cuatro personas sufrieron heridas leves

Foto: Bomberos Zapadores

El choque se produjo alrededor de las 20.30. Cuatro personas sufrieron heridas leves

Un grave choque frontal sucedió en la noche del domingo en Ovidio Lagos al 7600, sobre el puente que cruza el arroyo Saladillo. Intervinieron en la colisión dos camionetas y según la información preliminar cuatro personas sufrieron heridas leves, entre ellas un menor edad, pero una de las víctimas tuvo que ser rescatada por los Bomberos Zapadores del interior de uno de los vehículos.

El siniestro se registró poco antes de las 20.30 cuando, por causas que no se pudieron establecer hasta el momento, chocaron de frente una camioneta Chevrolet S10 de color blanco y una Ford Ranger gris oscuro.

Como resultado del impacto, cuatro personas sufrieron heridas leves. Según fuentes oficiales dos adultos y un chico de 10 años pudieron salir de los vehículos por sus propios medios y fueron asistidos en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Cómo fue el rescate del hombre atrapado

Al lugar también concurrieron efectivos del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores que tuvieron que trabajar, con la utilización de equipos espaciales, en el rescate de una de las víctimas que había quedado atrapada en el habitáculo de la camioneta Chevrolet. Al hombre heridos se lo colocó sobre una tabla y se lo subió a una ambulancia para ser derivado a un centro médico.

>> Leer más: Choque fatal en la ruta a Victoria: colisionan de frente dos camiones y mueren los choferes

choque frontal Lagos 7600 2
El choque se produjo alrededor de las 20.30. Cuatro personas sufrieron heridas leves

El choque se produjo alrededor de las 20.30. Cuatro personas sufrieron heridas leves

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