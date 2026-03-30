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El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

La humedad y la sensación de pegote tiene para unos días más. Sin lluvias a la vista, persisten las altas temperaturas

30 de marzo 2026 · 19:57hs
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario

La semana continúa con temperaturas elevadas en Rosario y el tiempo parece más propio del verano que del otoño. Para este martes se espera una jornada calurosa, con cielo variable y sin probabilidad de lluvias.

Durante la madrugada y las primeras horas del día el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura que rondará los 23 grados. Hacia la mañana se prevé la presencia de neblina, lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores, especialmente en zonas cercanas al río y accesos a la ciudad.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 33 grados durante la tarde, con viento predominante del norte que favorecerá la persistencia del calor.

>> Leer más: Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y las recomendacionas a tener en cuenta

Hacia la noche el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura que se mantendrá elevada, cerca de los 29 grados, configurando un cierre de jornada caluroso y con poco alivio térmico.

El viento se mantendrá leve a moderado durante todo el día, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, rotando del noreste al norte.

Sin lluvias a la vista

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, en línea con un patrón de estabilidad que viene dominando la región y que mantiene temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

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