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La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

En un solo día se anotaron 2.000 personas. La convocatoria impulsada por la Municipalidad y la UNR ofrece capacitaciones que se dictan en todos los distritos y abarcan 24 rubros

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

31 de marzo 2026 · 06:30hs
Desde el Palacio de los Leones creen que la catarata de anotados en los cursos tiene que ver con la situación socioeconómica y la falta de empleo estable.

Desde el Palacio de los Leones creen que la catarata de anotados en los cursos tiene que ver con la situación socioeconómica y la falta de empleo estable.
La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Este lunes se abrió la inscripción 2026 a los cursos gratuitos de oficios que impulsan la Municipalidad y la UNR, y explotaron las inscripciones. Hubo 600 solo en las primeras dos horas, y el día cerró con 2.000. Desde el Palacio de los Leones creen que la catarata de anotados tiene que ver con la situación socioeconómica y la falta de empleo estable.

Las 2.000 que se anotaron en la apertura superan en un 30% a lo que había sucedido en la primera jornada del año pasado. En 2025 se inscribieron 3.000 vecinos durante los tres días, y calculan que este año se llegará a 5.000 inscriptos. Se observa un gran crecimiento en la participación de jóvenes, y la franja etaria predominante va de los 18 a los 45 años.

>> Leer más: Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Encontrar trabajo

"Claramente hay una situación compleja donde los oficios aparecen como herramientas muy valiosas para buscar una salida laboral. Por eso es clave el rol de la universidad pública y del municipio en ofrecer capacitaciones que generen oportunidades. La principal respuesta sobre por qué se anotan en los talleres es la necesidad de encontrar un trabajo", explicó Vanesa Di Bene, secretaria de Modernización y Cercanía municipal.

La oferta incluye más de 80 cursos gratuitos con certificación oficial, distribuidos en 24 rubros vinculados a la producción, los servicios y la economía digital. Entre ellos se destacan capacitaciones en electricidad, plomería, carpintería, herrería, panificación, pastelería, barbería, peluquería, manicuría, y los tres nuevos que se sumaron este año, atentos al auge de los trabajos ligados a las redes sociales: fotografía, marketing digital y community manager.

La cifra refleja el fuerte interés por estas propuestas de formación laboral, que se desarrollan en centros municipales de distrito y espacios de emprendedores de toda la ciudad con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La inscripción, que se realiza de manera presencial en los seis distritos, continuará abierta hasta el miércoles 1° de abril, en el horario de 8 a 14, y está destinada a personas mayores de 18 años solo con DNI. No hay límite de restricción de edad. Son cursos de entre 3 y 4 meses, que dan entre dos o tres ciclos anuales dependiendo el curso.

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>> Leer más: Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Descentralización

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de los Centros Municipales de Distrito como espacios de formación, lo que permitió ampliar la cantidad de propuestas y su alcance territorial, acercando las capacitaciones a más barrios. "Los distritos fueron creados hace 20 años con la intención de que la gente vaya a resolver trámites. Hoy, con la digitalización, pueden pensarse como polos educativos, lugares donde se encuentren oportunidades", analizó Di Bene.

En este sentido, la iniciativa se consolida como una herramienta clave para la inserción laboral y el desarrollo productivo local, con propuestas accesibles independientemente del nivel educativo previo. Durante 2025 un total de 1.841 personas completaron su formación y recibieron su certificado, lo que da cuenta del crecimiento sostenido de esta política pública: la intención es duplicar ese número a cerca de 4.000.

"La Escuela de Oficios tiene un enfoque territorial fuerte y hay equipos acompañando estos procesos. No estamos capacitando en Córdoba y Corrientes, sino en los barrios, para que las personas puedan formarse cerca de su casa. Por eso los distritos son centros de formación importantes, por su capacidad de contener gente, utilizando auditorios donde pueden asistir hasta 100 personas al mismo tiempo", indicó.

Situación social

La funcionaria calificó al momento social como "complejo", ya que "la gente necesita ganarse el mango todos los días". En ese contexto, el municipio funciona como intermediario: aporta los espacios físicos para que la UNR facilite los saberes.

"Esa es la base de la alianza. La gente necesita aprender un oficio y salir a trabajar, y ahí el rol del Estado es central. El intendente nos pidió duplicar el alcance del año pasado, hasta llegar a 4.000 personas, y los espacios: antes eran solo los centros productivos (alrededor de 10), y ahora pasamos a unos 20. También vamos a trabajar con asociaciones, por ejemplo de fotógrafos, para dictar cursos específicos", detalló.

Entre los cursos más elegidos, en el centro se destacan community manager y marketing digital, que tuvieron muchas adhesiones en el marco general de todos los barrios. En el norte, los más elegidos son pastelería y electricidad. En el oeste aparece marroquinería y sublimado en el puesto 3 como singularidad. En el sudoeste y noroeste, combinaciones de los anteriores. Y en el sur, barbería se sube al top 3.

En ese marco, Di Bene cree que "el Estado municipal, como primer contacto con los vecinos, tiene que generar oportunidades. Además de las obligaciones de mantenimiento urbano y contención social, en una ciudad heterogénea y grande, la presencia de la Universidad en cada distrito tiene un valor político clave para acercar herramientas concretas, como la posibilidad de aprender un oficio", destacó.

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