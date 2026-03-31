De Newell's a un club desconocido: Cristian Fabbiani conducirá a un equipo de Europa

El propio entrenador anunció en redes sociales que se va al Viejo Mundo. No dirige desde que se fue del Parque

Cristian Fabbiani será el entrenador del FC Vardar Skopje. No dirigía desde que se fue de Newell's

Cristian Fabbiani se fue de Newell's cuando quedaban tres fechas del torneo Clausura 2025 y la permanencia del equipo del Parque en la Liga Profesional se complicaba seriamente. En el Rojinegro luego pasaron muchas cosas, pero el Ogro desapareció del radar futbolístico.

La única vez que se supo algo de Fabbiani tras su salida de Newell's fue cuando reclamó el pago de una deuda y luego cuando hizo unas declaraciones públicas en las que se atribuyó haber salvado al equipo del descenso. Y nada más.

Pero ahora el exfutbolista y actual entrenador vuelve a las noticias de los medios deportivos, ya que acaba de convertirse en el entrenador de un equipo de Europa. En efecto, Fabbiani arregló su incorporación a un club de Macedonia del Norte, el FC Vardar Skopje.

El club macedonio ya lo buscó en diciembre

El club macedonio ya había intentado contratar el Ogro en diciembre, cuando su entrenador de entonces, Goce Sedloski, dejó el equipo para convertirse en el director técnico de la selección nacional del país, que llegó a las semifinales de los repechajes para el Mundial 2026 y fue eliminado por Dinamarca.

Tras la salida de Sedloski, el Vardar vino por Fabbiani y las conversaciones entre ambas partes llegaron a estar muy avanzadas, aunque finalmente no llegaron a nada.

El FK Vardar Skopje fue fundado en 1947 y es el equipo con más títulos en su país. Ganó 11 campeonatos y cinco copas de Macedonia del Norte.

Cristian Fabbiani en Newell's

Fabbiani había llegado a Newell's con el torneo Apertura 2025 ya en marcha. El equipo había empezado muy mal y llegó a la última fecha de la fase de grupos con posibilidades de clasificarse a los playoffs, aunque finalmente no lo consiguió. En esa campaña resultó clave el arquero Keylor Navas.

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En el torneo Clausura, ya sin el costarricense en el arco, la campaña fue de irregular a mala y tres fechas antes del final de la fase regular el Ogro tuvo que renunciar. En ese momento fue sustituido interinamente por Lucas Bernardi, con quien Newell's obtuvo la victoria ante Huracán en Parque Patricios (2 a 0) que le permitió permanecer en la Liga Profesional.

El propio Fabbiani publicó en sus redes sociales la novedad de que ser irá a trabajar a Europa. "Se dio lo que tanto se buscaba, ahora a seguir creciendo", escribió. Y remató: "Todo esfuerzo tiene premio".