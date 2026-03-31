El tiempo en Rosario: miércoles con tormentas, calor y alerta por lluvias intensas durante la noche

Abril arranca en Rosario con calor, alta humedad y tormentas durante toda la jornada. La máxima llegará a 33 grados

A sacar el paraguas. El tiempo en Rosario

El arranque de abril llega con condiciones inestables en Rosario. El tiempo para este miércoles prevé una jornada marcada por la humedad, el calor y la probabilidad de tormentas a lo largo de todo el día.

La madrugada comenzará con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 23 grados. Durante la mañana continuarán las condiciones inestables, con chaparrones intermitentes y una suba térmica que llevará el registro a unos 26 grados.

Por la tarde, el calor volverá a sentirse con fuerza: la temperatura alcanzará los 33 grados, en un contexto de cielo mayormente cubierto y probabilidad de tormentas aisladas. La combinación de humedad y temperaturas elevadas generará una sensación térmica más alta.

Noche con tormentas fuertes

Hacia la noche se espera un desmejoramiento más marcado, con tormentas fuertes y probabilidades de precipitación que aumentan hasta un 70%. Además, el viento rotará al sudeste y se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h.

El panorama indica una jornada típicamente inestable, con mejoras temporarias pero sin condiciones completamente estables en ningún tramo del día.