Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio

La defensa de uno de los involucrados en el crimen de la joven en 2023 había solicitado pericias psiquiátricas para una testigo, pero el juez de segunda instancia lo rechazó

La Justicia volvió a desestimar el pedido de la defensa de Damián Reifenstuel para realizar un examen psiquiátrico, esta vez a una de las testigos. Así, el juez Nicolás Foppiani solicitó que “a la brevedad” se fije la audiencia para el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo en septiembre de 2023.

La fiscalía había presentado la solicitud para sumar un testigo, pero el abogado de Reifenstuel , Pablo Bedouret, se interpuso y solicitó un examen psiquiátrico advirtiendo que la testigo en cuestión estaba bajo estrés emocional. En concreto, ponía en dudo lo que la joven señalaba de la noche del crimen, el 30 de septiembre de 2023.

Sin embargo, el juez de segunda instancia Nicolás Foppiani desestimó el pedido. En su argumento sostuvo que no era trabajo de un profesional de la salud mental interrogar a una de las personas involucradas en la causa y lo invitó al abogado de Reifenstuel a asesorarse si así lo quisiera con el psiquiatra.

Tras rechazar este pedido, el juez Foppiani ordenó a la Oficina de Gestión Judicial “que, a la brevedad, fije la audiencia de debate una vez resulto el auto de apertura”, es decir, la fecha del juicio.

>> Leer más: Cómo escapó Reifenstuel de la Justicia: fuga a San Nicolás e identidad falsa en Bolivia

Foppiani confirmó lo dictado por el juez de primera instancia Daniel Curik, que había negado la asistencia psiquiátrica a la defensa. La familia de Ivana Garcilazo emitió un breve comunicado tras la audiencia en el que sostuvo que sigue confiando en la Justicia “con la esperanza de estar atravesando la última etapa de esta lucha incansable”.

“Deseamos poder cerrar este proceso y vivir con la memoria y el amor hacia Ivana, desde la paz y la tranquilidad de que obtuvo la justicia que merece”, cerró el comunicado.

El curioso pedido de la defensa de Reifenstuel

La defensa de Damián Reifenstuel, encabezada por Bedouret, había solicitado en primera instancia sumar como testigo a un reconocido periodista de Rosario. El juez Curik lo rechazó. En ese marco y ante el juez Foppiani, removió el reclamo para tener la palabra del trabajador de los medios.

Es que Bedouret, en representación el docente de química, había pedido que se sume como testigo uno de los tantos periodistas que en 2023 siguió de cerca los días posteriores al crimen de Ivana Garcilazo. En primera instancia fue rechazado, en segunda instancia ni lo solicitaron.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: la provincia ya pagó la recompensa de 10 millones de pesos

La defensa mantuvo anónimo el nombre del periodista ante el juez Daniel Curik, pero luego lo expuso ante Foppiani. El pedido se dio luego de una serie de artículos periodísticos que relataban el saqueo y la destrucción de la vivienda de Reifenstuel, en el barrio Villa América de Pérez, tras su identificación como uno de los tres involucrados en el crimen de Ivana. “Suponemos que quería mantener a Reifenstuel en una posición de pobre hombre que se fugó por cómo estaba su casa y su perro abandonado. El juez le dijo que era una apreciación personal y que no servía para el juicio”, dijo Laura Garcilazo a La Capital.

El crimen de Ivana Garcilazo

Ivana volvía a su casa junto a su novio luego de presenciar un clásico rosarino en el que Central venció 1 a 0 a Newell's con gol de Ignacio Malcorra. Cada uno en su moto. Al llegar a Montevideo y Ovidio Lagos fueron atacados a piedrazos por Ariel Matías Cabrera, Juan José “Tuerca” Massónn y Reifenstuel. Un cascote dio en la cabeza de la mujer y cayó al suelo. Allí su pareja se detuvo y uno de los agresores se le tiró encima. Se defendió con una linga y el agresor y los otros dos corrieron por Montevideo, el muchacho intentó levantar a Ivana mientras se acercaron otras personas: “Una mujer le tomó el pulso, otra le tocó la espalda para ver si respiraba, yo la acariciaba y le preguntaba cosas. Ya no respondía”, dijo Daniel, por entonces pareja de Ivana.

Sin policías cerca, la zona quedó al desamparo. “Con Ivana no pasamos por el lugar para provocar a nadie ni cosas así, ella era una luchadora y la mataron por nada”, aseguró Daniel.

La muerte de Ivana conmocionó a la ciudad. Fue un ataque a un grupo de hinchas que solo estaban festejando haber ganado un partido tradicional. Poco más de 10 días después del asesinato de la hincha canalla de 32 años, se entregó uno de los participantes del ataque a piedrazos. El docente de educación física Ariel Cabrera, se presentó en la sede de la a ex Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la zona sur de Rosario, acompañado de un abogado. El 26 de octubre, en tanto, se presentó en la misma dependencia policial de Lamadrid al 500 Juan José "Tuerca" M., de 40 años.