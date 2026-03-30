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Emilio Rosatti va por la revancha: el hijo del titular de la Corte vuelve a intentar ser juez

El ministro Mahiques lo incluyó en la primera tanda de pliegos para postularlo como juez federal de Santa Fe.

30 de marzo 2026 · 17:27hs
Emilio Rosatti

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

El gobierno nacional activó el envío de la primera tanda de pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia y en esa nómina apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La postulación e Emilio Rosatti para cubrir el cargo de Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe quedó incorporada al paquete que firmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que ahora deberá seguir su recorrido institucional hasta el Senado nacional.

La inclusión de Rosatti hijo sobresale porque el órgano que arma las ternas y selecciona a los postulantes es el Consejo de la Magistratura, presidido por su propio padre, Horacio Rosatti.

El ministro Mahiques envió el primer conjunto de candidatos a ocupar cargos de jueces nacionales y federales a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno, para que luego de la firma del presidente Javier Milei sea remitido al Congreso.

En esa primera lista se incluyen inicialmente 26 cargos: 24 de jueces, uno de defensoría oficial y otro del Ministerio Público Fiscal. La mayoría de los puestos corresponden a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la primera tanda de un total de 313 pliegos acumulados en el Poder Ejecutivo Nacional.

El primer indicio de este movimiento lo había comunicado la semana pasada Manuel Adorni, jefe de Gabinete, durante una conferencia de prensa en la que informó que el gobierno iba a proceder al envío de los pliegos para cubrir cargos vacantes. Este lunes, finalmente, se firmaron 26 ternas.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a las distintas propuestas elevadas a esa Secretaría Legal y Técnica, a fin de cubrir cargos vacantes en la Justicia Nacional y en la Justicia Federal”, sostiene el oficio que envió el ministro.

En ese mismo texto, Mahiques agregó: “Le hago saber que serán agregadas las actualizaciones de los informes emitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) relativos al cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los profesionales que se detallan a continuación, en oportunidad de ingresar sus pliegos en la órbita del Honorable Senado de la Nación”.

Así, tras más de dos años de parálisis el gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos con los que comenzará a intentar completar las más de 300 vacantes acumuladas desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Ese paquete fue remitido en dos tandas por la Casa Rosada y contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de distintos fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

Emilio Rosatti quedó incluido para un tribunal federal de Santa Fe

Entre esos cargos se encuentra Emilio Rosatti, elegido dentro de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su nombre es el que más resalta dentro del listado acotado que envió el Ministerio de Justicia.

Las personas seleccionadas por el Ejecutivo surgen de las ternas que elabora el Consejo de la Magistratura, organismo responsable de realizar los concursos, evaluar antecedentes, tomar entrevistas y aprobar en plenario las propuestas que luego son remitidas al Poder Ejecutivo Nacional. Es el gobierno quien finalmente elige a uno de los tres postulantes para cubrir el puesto.

Ese engranaje institucional cobra especial relevancia en este caso, porque el organismo que intervino en la confección de la terna está presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y padre del postulante.

El rol del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura cuenta con veinte miembros y es el órgano que realiza los concursos para la cobertura de cargos, su posterior evaluación, las entrevistas, el análisis de antecedentes y la aprobación de las ternas. Ese cuerpo es presidido por Horacio Rosatti como cabeza del máximo tribunal.

Respecto de la elección de Emilio Rosatti, desde el entorno del presidente de la Corte dejaron trascender: “Cuando esa terna se votó en el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti no participó de ese plenario, salió esa votación por unanimidad con 19 de los consejeros”.

La explicación incluyó además otra precisión: “Emilio ingresó casi diez años antes que Horacio Rosatti al Poder Judicial”.

Qué falta para que avance el pliego en el Senado

Una vez que pase los controles de rigor, el listado firmado por Mahiques deberá ser remitido al Senado para su correspondiente análisis en la Comisión de Acuerdos y, luego, para su votación en el recinto. A diferencia de lo que ocurre con los ministros de la Corte Suprema, estos cargos requieren mayoría simple.

El diploma de Emilio Rosatti ingresó al Senado en la tarde de este lunes, dentro de una segunda tanda con cinco designaciones. En las postulaciones enviadas también figuran nominaciones para ocupar defensorías oficiales y una lista de abogados que podrían actuar como conjueces para subrogar vacantes en los juzgados civiles de primera instancia con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.

Los pliegos serán girados a la Comisión de Acuerdos, aunque no podrán comenzar a ser tratados hasta que tomen estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara alta, que por el momento no tiene una fecha prevista.

Actualmente, Emilio Rosatti se desempeña como secretario en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe, cargo que ocupa después de haberse desempeñado también como secretario en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez.

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