Parque Independencia: ambientalistas desistieron de la cautelar y controlarán las obras del Isef 11

La medida se acordó en el marco de la causa judicial iniciada por la construcción de un gimnasio para el Isef N° 11. Aseguran que no se extraerán árboles

Las organizaciones ambientalistas que presentaron una media judicial para que cesen las obras de construcción de un gimnasio para el Isef N° 11, en el parque de la Independencia , desistieron de la medida cautelar y acordaron ser veedores de los trabajos que se desarrollan en el extremo oeste del histórico espacio verde.

Así se convino en la audiencia de conciliación convocada por la jueza Cecilia Camaño , quien lleva adelante la causa iniciada por la ONG Equística Defensa Medio Ambiente. El lunes pasado, la magistrada citó a funcionarios de la provincia y el municipio, autoridades del instituto de educación física y referentes de las organizaciones ambientalistas que presentaron la denuncia .

Tras el encuentro, según indicaron voceros judiciales, las partes arribaron a un acuerdo parcial. Esto es: las asociaciones civiles actoras desistieron de la medida cautelar y convinieron la conformación de una veeduría conjunta con integrantes de cada parte a fin de que controlen la ejecución total de las obras del Isef y el cuidado de la flora arbórea.

El acuerdo incluye la posibilidad de que, si en el transcurso de los trabajos se tala algún árbol, las organizaciones podrán denunciar el incumplimiento en el expediente abierto en la justicia.

Durante la reunión, desde el municipio se presentó la documentación que avala la obra, como la ordenanza votada por unanimidad en el Concejo Municipal que habilita esa intervención, en tanto directivos docentes y alumnos del Isef presentaron más de 700 firmas que se habían reunido pidiendo la continuidad de la obra.

En todo momento se remarcó que el proyecto no afecta al arbolado del parque y que las obras servirán al funcionamiento de la institución educativa, limitada por la falta de espacios adecuados para la práctica deportiva, y podrán ser compartidas con la comunidad.

Obras en el parque Independencia

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La medida judicial iniciada en la Justicia fue empujada por tres organizaciones ambientalistas _además de Equística se sumaron también la Asociación Amigos del Parque Independencia y la agrupación Nuestros Arboles Rosario_ que resisten las obras que hace semanas se pusieron en marcha frente al edificio del establecimiento de educación superior.

Los trabajos incluyen la construcción de un gimnasio y una cantina, tal como estaba previsto en el proyecto del Complejo Educativo, Recreativo y Deportivo del Isef 11, proyectado en 2017. La construcción permitirá fortalecer la infraestructura deportiva y académica. La inversión pública será de más de $8.700 millones.

De acuerdo a los planes oficiales, las instalaciones serán estrenadas durante la realización de los Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países. El proyecto incluye la edificación de un espacio de 90 metros de largo por 18 de ancho de un solo nivel que incluirá gimnasio, vestuarios y una cantina.

En esta sede, el comité organizador de los juegos plantea el final de obras para la última semana de agosto y dispuso el desarrollo de deportes como el squash, bádminton y ráquetbol, entre otros.

El titular del Comité Organización Odesur por Santa Fe, Julián Galdeano, celebró el convenio alcanzado en el marco de la causa judicial. "Se llegó a un acuerdo y se podrá avanzar con un seguimiento de las obras por parte de las organizaciones", apuntó.

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Más espacios para el Isef

Pasada la competencia, el edificio quedará para el uso del Isef N° 11. El instituto recibe diariamente a más de 3 mil estudiantes que cursan las carreras de profesor de educación física y técnico superior en periodismo deportivo, además de cursos y propuestas de formación vinculadas al deporte y la actividad física. Es un establecimiento público, con una oferta educativa gratuita y de calidad.

El Isef N° 11 se mudó al edificio vidriado del parque Independencia después de la pandemia, pero los espacios para la práctica deportiva son limitados. Según explicaron desde la dirección del establecimiento educativo, “las instalaciones para las prácticas deportivas son fundamentales en nuestra propuesta de formación y muchas veces dependemos de espacios externos y eso condiciona las clases”.

Por eso, la nueva construcción le permitirá sumar nuevos espacios que mejorarán las prácticas deportivas y las condiciones de cursado que muchas veces se realizan en el parque, al aire libre, por lo que la lluvia obliga a suspender las actividades deportivas. De esta manera, contar con gimnasios y playones deportivos propios permitirá mejorar la calidad académica.