Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Se los investiga por un hecho ocurrido a mediados de febrero. La División Judiciales realizó cinco allanamientos en Rosario

Dos hombres fueron detenidos en el marco de una causa judicial por un hecho de extorsión ocurrido a mediados de febrero. Esas personas, según indicaron fuentes del gobierno de Santa Fe, pertenecerían a una organización vinculada al entorno de Claudio “Morocho” Mansilla , preso alojado en la cárcel federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Los arrestos estuvieron a cargo de efectivos de la División Judiciales de la Unidad Regional II y los procedimientos fueron ordenados por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las personas detenidas fueron identificadas como Ángel Gabriel A., alias Pity, y Leonardo Mario O., sindicados por su presunta participación en el hecho investigado.

Los procedimientos se ejecutaron en Ocampo al 4300 (2), Pasaje 1.709 al 7.800, Ituzaingó al 400 y Cerrito al 4500, donde además se secuestraron nueve teléfonos celulares, envoltorios con una sustancia blanquecina compatible con cocaína, material vegetal compatible con marihuana y un automóvil Peugeot 206, además de otros dispositivos que serán sometidos a peritajes.

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En el marco de esta causa, desde la Fiscalía no descartan nuevas detenciones vinculadas a los demás integrantes de la organización y a otros hechos en los que esta banda estaría involucrada.

El crimen de un hombre ligado a la fuga de Morocho Mansilla

Esos allanamientos se realizaron unas horas antes de que se produjera un nuevo asesinato en Rosario, cuya víctima también había estado ligada a Claudio Mansilla. Se trata de Ángel Exequiel Ojeda, de 35 años, quien fue ultimado el lunes a la noche en bulevar Seguí al 8100. Según voceros del gobierno provincial, esa persona estuvo mencionada en su momento como un presunto cómplice en la resonante fuga de la cárcel de Piñero ocurrida en junio de 2021, liderada por Mansilla.

Del crimen de Ojeda se sabe que fue atacado cuando estaba en la calle, presumiblemente por dos hombres que habrían pasado en moto y murió en el acto. La investigación están dando los primeros pasos y una de las incógnitas que surgieron en las últimas horas es saber si ese incidente tiene alguna conexión con los allanamientos y detenciones de dos sospechosos por extorsión horas antes.