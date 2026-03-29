Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Pese a rumores de reemplazo, la UTE adjudicataria continúa al frente. El relanzamiento de los espacios El Charladero y Quitapena vienen con retrasos

La apertura de los bares en el Parque España se sigue cocinando, pero a fuego lento. Mientras circulaban rumores sobre posibles cambios en la concesión, fuentes vinculadas al proyecto aseguraron que la adjudicación original se mantiene y que los trabajos avanzan, aunque a un ritmo más lento de lo previsto.

La licitación de los espacios gastronómicos conocidos como El Charladero y Quitapena viene atravesando demoras desde su adjudicación. En ese contexto, comenzaron a circular versiones que indicaban que los concesionarios habrían desistido del proyecto inicial.

Incluso, trascendió la posibilidad de que en esos locales desembarcara otra marca, de perfil 100% rosarino, orientada al café y la pastelería. Sin embargo, esas hipótesis fueron desmentidas por actores cercanos a la operación.

Según pudo saber Negocios de La Capital , la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria —integrada por los empresarios Tomás Bertotto, Mauro Beretta, Cristian Blodorn y Pedro Nazor— continúa al frente del desarrollo.

Lo que sí está en evaluación es una reconfiguración societaria: los empresarios analizan transferir la UTE a una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) del mismo grupo. El objetivo sería agilizar procesos administrativos y operativos que permitan avanzar con mayor rapidez hacia la apertura.

Los dos edificios, ubicados en uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad, se encuentran actualmente en obra. El polígono ubicado entre las calles Entre Ríos, Corrientes, la avenida del Huerto y la ribera está en plena transformación. Adentro del vallado reglamentario de cada construcción, se apuran los trabajos de remodelación de salones, cocinas y sanitarios,

Fecha tentativa de inauguración

Pese a las idas y vueltas, los responsables del emprendimiento mantienen como objetivo inaugurar ambos bares en junio.

De concretarse, la apertura buscará reactivar un sector estratégico del parque, sumando nuevas propuestas gastronómicas a uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

En el caso del local donde estaba Quitapena, instalarán un resto bar y en el lugar de El Charladero funcionará un punto verde con expendio de comida saludable al paso. La concesión fue adjudicada por la intendencia en julio del 2023 con un plazo de seis años, prorrogable por dos años más. Los empresarios que estarán al frente de ambos negocios son los mismos que ya gerenciaban estos locales, sólo que ahora les darán otra impronta.

Cabe recordar que a fines del año pasado abrió el comercio que se encuentra sobre la ribera del río y hasta hace dos años llevaba el nombre de Quillagua, pero que quienes ya cumplieron más de 40 años recuerdan como el bar Aux deux Magots.

Las tres concesiones suman una superficie cubierta de 830 metros y otros 540 metros al aire libre para la explotación comercial. Además, tienen que brindar servicios a los usuarios del parque, como baños públicos.

Un espacio público recuperado

Si bien llevan décadas funcionando en la costanera central, los espacios gastronómicos del parque España están bajo gestión del municipio recién después de una disputa legal que tardó 19 años en destrabarse. Hasta 1991 eran terrenos que pertenecían a los Ferrocarriles y este los había concesionado a la firma CoyDe para su explotación comercial.

Luego, la entidad que administraba los bienes de Ferrocarriles Argentinos (Enabief) se los cedió a la Municipalidad, pero los derechos sobre los mismos se encontraban atravesados por litigios judiciales con el adjudicatario y su anterior propietario; por lo tanto, el municipio nunca pudo disponer libremente de esos espacios.

Hasta el año 2019 las sucesivas gestiones municipales intentaron tomar posesión de estos predios a través de diversos mecanismos, pero nunca se pudo concretar. La actual gestión los recuperó después de 19 años para incorporarlos de manera regular a su administración.

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En ese marco se acordó con los concesionarios actuales un plazo de 18 meses para regularizar el estado de los locales. Transcurrido el plazo, la Intendencia planeaba iniciar el proceso licitatorio que permitiría adjudicar los locales comerciales el año siguiente. Sin embargo, pandemia mediante, los locales siguieron funcionando hasta comienzos de 2024.