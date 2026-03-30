Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

El juez intentó escapar de los agentes policiales cuando estaba dirigiendo un partido en Trelew. El video de lo sucedido en el sur se hizo viral rápidamente

En el fútbol sucende situaciones insólitas y que nunca dejan de sorprender. Como lo que sucedió el fin de semana en Trelew con un hecho sumamente preocupante porque un árbitro fue sorprendido dirigiendo un partido mientras portaba una tobillera electrónica. Al ser identificado por la policía intentó escapar del lugar.

El hecho se produjo en un predio llamado Marquitos, donde se desarrollaban diversos partidos y todo transcurría con total normalidad. Según trascendió, el hombre se encontraba dirigiendo cuando personal policial llegó al lugar para llevar adelante un procedimiento.

Al advertir la presencia de los agentes, el referí buscó la manera de evitar la detención y se refugió en un vehículo ajeno con el objetivo de ocultarse y no ser detenido.

Con causa por violencia de género

De acuerdo a la información preliminar, la tobillera electrónica estaría vinculada a una causa por violencia de género, aunque no se brindaron detalles oficiales sobre su situación judicial.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que mientras se desarrollaba el operativo la actividad en el predio no se detuvo y los partidos continuaron disputándose con normalidad.

El hecho se suma a otros procedimientos recientes realizados en el mismo lugar, donde el día anterior la policía había secuestrado varios vehículos en controles efectuados en la zona.