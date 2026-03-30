Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

La Cámara Penal dispuso medidas alternativas no privativas de la libertad para Leandro Benegas, imputado de haber abusado de una adolescente años atrás

El fiscal Leandro Benegas fue detenido e imputado por abuso sexual en Vera. Ahora la Cámara Penal ordenó su liberación bajo normas de conducta

La Cámara Penal revocó la prisión preventiva del fiscal de la ciudad de Vera Leandro Benegas , actualmente suspendido mientras es investigado por delitos contra la integridad sexual . En ese marco deberá cumnplir con medidas no privativas de la libertad como la prohibición para salir del país.

Benegas había sido detenido a mediados de marzo luego de ser imputado, un mes antes, de reiterados delitos contra la integridad sexual de una joven cuando era adolescente . En ese sentido la atribución delictiva contra el fiscal es como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la utilización de medio de intimidación o coerción.

Según la denuncia los hechos habrían ocurridos cuando el Benegas era funcionario municipal de Vera y la víctima era hija de un hombre que trabajaba a su cargo .

Al momento de la imputación Benegas contaba con inmunidad judicial por lo cual no se le pudo dictar la prisión preventiva que había requerido la querella que representa a la víctima. En ese marco, luego de que fuera suspendido en sus funciones como fiscal, en una audiencia realizada el pasado 13 de marzo se le dictó la prisión preventiva y quedó detenido .

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La medida cautelar fue apelada por la defensa de Benegas y el viernes último se realizó una audiencia de segunda instancia en los tribunales provinciales de Vera. En ese marco el camarista Fernando Gentile Barsano declaró la invaldez parcial de la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva, revocó esta medida y ordenó medidas alternativas.

En ese marco, además de mantener la imputación realizada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, a cargo de la investigación, y dictó las medidas cautelares que habían solicitado los acusadores: entre otras normas de conducta que deberá cumplir Benegas, tiene que fijar domicilio, no puede tener contacto con víctimas ni testigos y tiene prohibido salir del país.

“Desde la Fiscalía entendemos que las medidas dispuestas son suficientes para neutralizar la peligrosidad procesal”, dijo al respecto Spelta sobre Benegas, que continúa suspendido como fiscal.