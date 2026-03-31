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Consultas gratis de psicooncología: cómo es la terapia para pacientes con cáncer y sus familias

Por el Día de la Psicooncología, el 9 y 14 de abril Lalcec Rosario dará consultas gratuitas. También pueden acceder los familiares, quienes muchas veces buscan contención en el marco de la enfermedad

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

31 de marzo 2026 · 19:09hs
Psicooncología

Psicooncología, cuando el consultorio se abre para abordar el diagnóstico de cáncer. Lalcec ofrece dos jornadas de consultas gratuitas

Un diagnóstico oncológico no solo tiene efectos físicos en el cuerpo, sino un fuerte impacto en lo emocional e incluso en la vida familiar. Para abordar este complejo escenario, en el último tiempo comenzó a ganar terreno la psicooncología, una rama de la psicología que abre el consultorio para recibir tanto a los pacientes con cáncer como a sus familiares, quienes en muchas ocasiones también buscan contención en el contexto de la enfermedad. En el marco del Día Mundial de la Psicooncología, Lalcec Rosario ofrecerá dos jornadas de consultas psicológicas y psicooncológicas gratuitas en la ciudad.

“Una persona que recibe el diagnóstico (de cáncer), puede pasar por todo tipo de reacciones: depresiones, iras, desilusiones, miedo”, expresa Cristina Larguia, presidenta del Lalcec Rosario, en conversación con La Capital. Larguía explica que en el equipo interdisciplinario de la asociación sin fines de lucro cuentan con un psicooncólogo que se dedica a tratar este tipo de afecciones de la salud mental, diagnóstico oncológico de por medio.

“Muchas veces, (el psicooncólogo) atiende también a los familiares (del paciente), para darles una guía de cómo tratar a esa persona enferma al interior de la familia”, continúa la presidenta de Lalcec Rosario.

De esta manera, Lalcec Rosario invita a dos jornadas públicas de consultas gratuitas de psicología y psicooncología el próximo 9 y 14 de abril, en Sarmiento 958 (Galería Mercurio, piso 1). La primera fecha está destinada a pacientes oncológicos y la segunda a familiares. Si bien las consultas no tienen costo, se debe solicitar un turno previo. Las inscripciones son de lunes a viernes de 9 a 12.30 h a los teléfonos 448-3479 o 3416-95-02-53.

>> Leer más: Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Cómo es la psicooncología, terapia dedicada a pacientes oncológicos y sus familiares

A partir del diagnóstico de cáncer, sin importar el tipo o el estadio, desde la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer abren el consultorio de psicooncología. “Los pacientes llegan en cualquier momento a partir del diagnóstico, siempre depende cómo impacta la noticia y/o el tratamiento”, señala Guillermo Battaglia, el psicooncólogo de Lalcec, en diálogo con este diario.

En cuanto al alcance de este tipo de terapia, Battaglia expresa que actualemnten Lalcec Rosario atiende aproximadamente a unos 50 personas por año. “A mí entender, (la psicooncología) todavía no es tan conocida y es una de las razones por la cual decidimos realizar estas jornadas”, agrega el licenciado en Psicología, sobre las dos fechas de consultas psicológicas y psicooncológicas que llevará adelante Lalcec el próximo 9 y 14 de abril.

“Atendemos a pacientes oncológicos y también a sus familiares”, afirma Battaglia, y continúa: "Hay casos en los que el paciente siente que necesita hablar con alguien más allá de su familia y sus amigos y entonces busca ayuda profesional“.

Además, el psicólogo expresa que, en algunos casos, también existen los pacientes que no quieren recibir ayuda: “Están en todo su derecho y obligarlos sería totalmente contraproducente, pero el familiar puede sentir que no sabe cómo manejar la situación, o como desenvolverse y se siente mal por lo que le pasa a su ser querido, entonces sale a buscar contención para sí mismo”. Otra alternativa que maneja en el consultorio es una sesión conjunta entre el paciente y el ser querido. “La recepción de la familia suele ser positiva”, asegura el profesional.

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Battaglia, psicólogo especializado en el tratamiento de pacientes oncológicos, explica que como profesional su objetivo es “aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad vida” de las personas que reciben este tipo de diagnóstico. “El trabajo es integral, se busca abarcar todas las dimensiones de la persona: bio, psico, espiritual y social”, señala Guillermo Battaglia. En determinados casos, el psicooncólogo trabaja activamente con el médico oncólogo.

Además, el profesional señala que en el marco de una enfermedad oncológica, muchas veces se escuchan frases como “ganar” o “perder” una batalla contra el cáncer, incluso en el discurso público. Pero la realidad es que no hay ninguna pelea, sino que se trata de una enfermedad. “En el consultorio no hablamos de ganar o perder, nos focalizamos con el paciente en que pueda dar lo mejor de sí en cada momento a lo largo de su enfermedad/tratamiento para que pueda estar en paz consigo mismo”, expresa Battaglia sobre este aspecto en particular.

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Las jornadas de consultas psicooncológicas gratuitas de Lalcec Rosario

"En las jornadas lo que buscamos es que las consultas tengan dos partes: la primera de escucha para saber cómo está el paciente o familiar, cómo se siente, que le preocupa, que le hace bien", comenta el psicólogo de Guillermo Battaglia, y agrega: "La segunda consiste en conversar sobre qué puede potenciar, qué puede mejorar, qué puede modificar para su bienestar". La convocatoria se da en el marco del Día Mundial de la Psicooncología, el 9 de abril.

Las inscripciones para participar de las consultas psicooncológicas gratuitas siguen abiertas. Es necesario solicitar un turno previo de lunes a viernes de 9 a 12.30 h a los teléfonos 448-3479 o 3416-95-02-53.

Serán dos jornadas, el 9 y el 14 de abril. La primera está destinada a pacientes oncológicos y la segunda para sus familiares y seres queridos.

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