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La abogada argentina pagó la fianza, le sacaron la tobillera y ya puede volver al país tras dos meses retenida en Brasil

Agostina Páez pagó este martes con Pix la caución impuesta por la Justicia brasileña y quedó en condiciones de regresar al país mientras espera el fallo de la causa por injuria racial.

31 de marzo 2026 · 16:54hs
La abogada argentina pagó la fianza, le sacaron la tobillera y ya puede volver al país tras dos meses retenida en Brasil

Agostina Páez, la turista argentina denunciada por injuria racial, pagó la fianza de 20 mil dólares impuesta por la Justicia brasileña para regresar al país. La transferencia fue realizada este martes luego de que las autoridades resolvieran en las últimas horas concederle un hábeas corpus para que la joven pueda acceder al beneficio de volver a su país.

Tras estar más de dos meses detenida por racismo en Brasil, Páez está por regresar a la Argentina. Fuentes judiciales confirmaron que ya le sacaron la tobillera electrónica y, según sus abogados, solo faltan unos trámites por realizar para volver al país. Es decir, que Paez podría pisar suelo argentino en las próximas horas.

La presentación de la defensa de Páez había sido presentada el viernes y fue finalmente admitida este lunes. Tras la resolución y el posterior pago, ahora la santiagueña podrá salir de Brasil tras más de dos meses retenida y continuar desde su provincia el proceso judicial por injuria racial que tramita en Río de Janeiro.

Cómo sigue la causa

La decisión de otorgar un hábeas corpus a Páez significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en la Argentina, en lugar de permanecer detenida en Río de Janeiro.

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Comprobante del abono de la fianza realizado este martes por Agostina Páez a través del sistema brasileño de pagos instantáneos PIX.

Comprobante del abono de la fianza realizado este martes por Agostina Páez a través del sistema brasileño de pagos instantáneos PIX.

Ahora, el juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días.

Asimismo, hay distintas alternativas dentro del derecho penal brasileño que podrían aplicarse para la resolución de este caso. Una de las más plausibles es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas. Entre estas se contemplan trabajos comunitarios y cursos obligatorios vinculados a derechos humanos, que podrían llevarse adelante en Argentina, o el pago de una multa.

“Fue la peor experiencia de mi vida”

El martes pasado, Páez fue a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37 de Río y al salir de la audiencia, Páez habló con la prensa y expresó: “Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas”, afirmó.

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La abogada Agostina Páez fue denunciada por racismo en Brasil

La abogada Agostina Páez fue denunciada por racismo en Brasil

También describió el impacto personal del proceso: “Fue la peor experiencia de mi vida”. Según su testimonio, las personas que la denunciaron aceptaron sus disculpas y no realizaron nuevas intervenciones durante la audiencia. “Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido”, sostuvo.

Las idas y vuelvas del caso que involucra a Agustina Páez

El proceso que involucra a Páez estuvo marcado por cambios repentinos en las decisiones del tribunal. Durante la audiencia del pasado 24 de marzo, la abogada aguardaba una resolución sobre su repatriación. En un primer momento, el juez a cargo del caso había dispuesto su regreso a la Argentina bajo ciertas medidas cautelares, decisión que generó optimismo tanto en la propia imputada como en su círculo cercano.

Sin embargo, esa determinación fue revertida horas después: el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, lo que incrementó la tensión en torno al desenlace del expediente. El habeas corpus, finalmente marcó un cambio de rumbo en ese sentido y permitió que Agostina regrese antes de conocer la resolución.

La abogada argentina había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.

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Tanto la querella como la fiscalía aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a la Argentina y cumpla tareas comunitarias desde su provincia, lo que allanó el camino para el acuerdo que ahora debe ser evaluado por la Justicia.

El magistrado dispone de varias alternativas dentro del derecho penal brasileño. Una de las más plausibles es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas. Entre estas se contemplan trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa. Dado que se trata de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la autorización para regresar al país de origen y cumplir las medidas desde allí es una opción prevista, siempre que exista cooperación judicial entre ambos Estados.

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La decisión de otorgar un hábeas corpus a Agostina Páez significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en la Argentina, en lugar de permanecer detenida en Río de Janeiro. Esta medida fue adoptada tras la aceptación de la presentación de la defensa y la coincidencia entre la fiscalía y la querella en el pedido de retorno.

El juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, la acusada estará autorizada a permanecer en el país, sin restricciones de movilidad más allá de las que eventualmente determine la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacionales.

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