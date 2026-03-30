Netflix dejará de funcionar en celulares y televisores desde abril: la lista completa de dispositivos

Netflix actualizará sus requisitos técnicos desde el 1º de abril y ya no estará disponible en varios celulares y televisores que no cumplan con los nuevos estándares de seguridad y rendimiento. La medida afectará principalmente a dispositivos lanzados entre 2011 y 2014.
Según explicó la compañía, la decisión busca garantizar la calidad del servicio y proteger a los usuarios frente a vulnerabilidades en equipos que ya no reciben actualizaciones.
Quienes tengan dispositivos incompatibles verán un mensaje al intentar ingresar: "Esta app no es compatible con tu dispositivo".
Qué celulares perderán Netflix desde abril
La plataforma estableció nuevos requisitos mínimos para su aplicación móvil. En Android, será necesario contar con la versión 7.0 o superior, aunque recomienda Android 9.0 para un funcionamiento óptimo. En iPhone, solo los equipos con iOS 17 o versiones posteriores mantendrán el acceso.
Esto deja fuera a una amplia gama de dispositivos antiguos, especialmente aquellos que ya no pueden actualizar su sistema operativo.
Entre los principales modelos afectados se encuentran:
- iPhone X y todos los modelos anteriores
- Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime
- LG Optimus L5, Optimus L7 y LG G2
- Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3
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Qué televisores no serán compatibles
La actualización también impactará en televisores inteligentes y dispositivos de streaming que no cumplen con los requisitos actuales.
Entre los equipos afectados figuran:
- Samsung Smart TV (series fabricadas entre 2012 y 2015)
- Sony Bravia (series KDL, XBR, W95 y X95)
- LG y Panasonic (modelos anteriores a 2015)
- Apple TV de primera, segunda y tercera generación
En estos casos, la aplicación puede dejar de funcionar, no abrirse o incluso desaparecer del sistema.
Netflix dejará de funcionar en estos dispositivos debido a limitaciones técnicas. Los equipos más antiguos presentan problemas para ejecutar versiones actuales de la app debido a procesadores de bajo rendimiento, una memoria RAM limitada, sistemas operativos sin soporte y protocolos de seguridad obsoletos.
Además, el uso de dispositivos sin actualizaciones implica mayores riesgos de ciberseguridad, ya que pueden ser vulnerables a ataques o fallas en otras aplicaciones sensibles.
Cómo saber si tu dispositivo es compatible
Para evitar inconvenientes, los usuarios pueden verificar manualmente la versión de su sistema operativo.
En Android: Ajustes → Acerca del teléfono → Información de software → Versión de Android
En iPhone: Configuración → General → Información → Versión de software
Si el dispositivo no alcanza Android 7.0 o iOS 17, perderá acceso a Netflix a partir de abril.