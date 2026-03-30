Netflix dejará de funcionar en celulares y televisores desde abril: la lista completa de dispositivos

La plataforma exigirá nuevos requisitos técnicos y varios dispositivos antiguos perderán acceso al servicio

La aplicación puede dejar de funcionar, no abrirse o incluso desaparecer del sistema

Netflix actualizará sus requisitos técnicos desde el 1º de abril y ya no estará disponible en varios celulares y televisores que no cumplan con los nuevos estándares de seguridad y rendimiento. La medida afectará principalmente a dispositivos lanzados entre 2011 y 2014 .

Según explicó la compañía, la decisión busca garantizar la calidad del servicio y proteger a los usuarios frente a vulnerabilidades en equipos que ya no reciben actualizaciones.

Quienes tengan dispositivos incompatibles verán un mensaje al intentar ingresar: "Esta app no es compatible con tu dispositivo" .

La plataforma estableció nuevos requisitos mínimos para su aplicación móvil. En Android, será necesario contar con la versión 7.0 o superior , aunque recomienda Android 9.0 para un funcionamiento óptimo. En iPhone, solo los equipos con iOS 17 o versiones posteriores mantendrán el acceso.

Esto deja fuera a una amplia gama de dispositivos antiguos, especialmente aquellos que ya no pueden actualizar su sistema operativo.

Entre los principales modelos afectados se encuentran:

iPhone X y todos los modelos anteriores

Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5, Optimus L7 y LG G2

Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3

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Qué televisores no serán compatibles

La actualización también impactará en televisores inteligentes y dispositivos de streaming que no cumplen con los requisitos actuales.

Entre los equipos afectados figuran:

Samsung Smart TV (series fabricadas entre 2012 y 2015)

Sony Bravia (series KDL, XBR, W95 y X95)

LG y Panasonic (modelos anteriores a 2015)

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

En estos casos, la aplicación puede dejar de funcionar, no abrirse o incluso desaparecer del sistema.

Netflix dejará de funcionar en estos dispositivos debido a limitaciones técnicas. Los equipos más antiguos presentan problemas para ejecutar versiones actuales de la app debido a procesadores de bajo rendimiento, una memoria RAM limitada, sistemas operativos sin soporte y protocolos de seguridad obsoletos.

Además, el uso de dispositivos sin actualizaciones implica mayores riesgos de ciberseguridad, ya que pueden ser vulnerables a ataques o fallas en otras aplicaciones sensibles.

Cómo saber si tu dispositivo es compatible

Para evitar inconvenientes, los usuarios pueden verificar manualmente la versión de su sistema operativo.

En Android: Ajustes → Acerca del teléfono → Información de software → Versión de Android

En iPhone: Configuración → General → Información → Versión de software

Si el dispositivo no alcanza Android 7.0 o iOS 17, perderá acceso a Netflix a partir de abril.