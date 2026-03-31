Rosario realiza la vigilia por Malvinas con actividades culturales y homenaje a excombatientes

A 44 años de la Guerra, los rosarinos se reunirán a homenajear a los héroes de Malvinas y esperar hasta las doce de la noche para cantar el himno

La ciudad organiza este miércoles 1° de abril una nueva vigilia por Malvinas en el Parque Nacional a la Bandera, con actividades culturales, música en vivo y espacios de memoria. El encuentro comienza a las 18 y se extiende hasta la medianoche , en la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La Municipalidad de Rosario impulsa la iniciativa junto al Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario, Generación Malvinas y el Gobierno de Santa Fe. La iniciativa propone un espacio de encuentro, memoria y homenaje a quienes defendieron la bandera de Argentina, en una fecha que sigue marcando profundamente la historia del país.

Durante la jornada, distintas organizaciones e instituciones montarán carpas temáticas en el predio. Entre los participantes se destacan el Centro de ex Soldados Combatientes, el Foro por la Recuperación del Paraná, el Foro Patriótico Popular, PAMI, la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET, entre otros.

La programación artística incluye presentaciones de Piti Fernández & Los Irrompibles, Farolitos, Bruno Arias, Oropel junto a Milena Salamanca y Perro Suizo, José Pujol, Un Grito de Fuego y la Agrupación Folklórica Origen de Tradición, además de artistas invitados.

Uno de los ejes destacados es la participación del colectivo "Malvinas en la Piel". Allí, los tatuadores realizarán intervenciones artísticas alusivas a la causa, con diseños que buscan mantener viva la memoria y reconocer el compromiso de quienes defendieron la soberanía argentina.

El evento busca acompañar a los familiares de caídos, excombatientes y a la sociedad, en torno a un momento histórico que sigue vivo en el país. La vigilia se consolida como un espacio de encuentro que trasciende lo conmemorativo. La organización apunta a sostener la memoria histórica y promover una reflexión activa sobre una de las fechas más significativas.