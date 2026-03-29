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Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

El episodio ocurrió ocurrió en un salón de avenida Newbery, cerca del aeropuerto. La víctima, de 59 años, denunció que fue agredida por otras dos mujeres, que terminaron en la comisaría

29 de marzo 2026 · 14:20hs
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Una celebración realizada entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en un salón de fiestas de la zona noroeste de Rosario terminó con una denuncia por agresión física, una mujer de 59 años con politraumatismos y dos mujeres detenidas. El episodio ocurrió en un salón de eventos ubicado en avenida Jorge Newbery 8936, en las inmediaciones del aeropuerto Islas Malvinas.

De acuerdo con el parte del Comando Radioeléctrico, efectivos policiales llegaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una “discusión familiar” en el salón.

Al arribar, los agentes encontraron a una mujer tendida sobre la rampa de ingreso al local. La víctima, identificada como Sandra Nanci V., de 59 años, fue asistida en el lugar por una empresa de emergencias privada. Luego, los médicos constataron que presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado al sanatorio Delta.

Siempre según la información policial, la mujer señaló que había sido agredida físicamente por otras dos mujeres, identificadas como Nair Estefania L., de 22 años, y Tali Melani L., de 32.

La dos sospechosas de la agresión fueron trasladadas a la comisaría 12ª.

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