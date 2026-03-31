Newell's perdió a otro jugador para el partido contra Central Córdoba en Santiago del Estero

Frank Kudelka se encuentra obligado a reformar la defensa de Newell's para visitar el domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la baja de dos de sus futbolistas. A la expulsión de Armando Méndez en la fecha pasada del torneo Apertura, que le impedirá estar en el estadio Madre de Ciudades, se agregó la ausencia de Nicolás Goitea, lesionado el último domingo por los 32avos de final de la Copa Argentina.
La lesión del marcador central fue durante la primera etapa contra Aldosivi. Obligó a su reemplazo por Oscar Salomón. Todavía no está confirmado, pero puede tratarse de un desgarro, lo que lo mantendría inactivo un mínimo de 3 semanas.
Si es un desgarro, Goitea puede llegar a perderse la mayoría o incluso todos los partidos que restan disputarse de la fase clasificatoria del torneo Apertura.
Los partidos que Goitea puede quedar afuera
En el caso de Newell's, los enfrentamientos serán, durante el mes de abril, ante Central Córdoba de Santiago del Estero (el día 5), San Lorenzo (12), Unión (17) e Instituto (26). Y el fin de semana del domingo 3 de mayo, ante Vélez, por el encuentro pendiente de la 9ª fecha.
Si se considera que Salomón fue el zaguero que ingresó por Goitea en Rafaela por la Copa Argentina, es el candidato para ser el elegido por Kudelka para que integre la formación titular en Santiago del Estero.
No es seguro que su compañero de la zaga sea Bruno Cabrera, considerando que el equipo tampoco contará para la defensa con Méndez.
Sin Armando Méndez, el reemplazo es un problema
El uruguayo fue suspendido por una fecha a causa de la tarjeta roja que le mostraron contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza y no hay ningún lateral derecho en el plantel para reemplazarlo. Es que Martín Ortega no está disposición por un desgarro.
Ante la ausencia de opciones naturales para el puesto, el entrenador tiene la alternativa de desplazar a Cabrera de la posición de zaguero a la de marcador de punta derecho. Y que Saúl Salcedo forme parte del once y que juegue en la zaga en compañía de Salomón.
La última línea, con Cabrera, Salcedo, Goitea y Risso Patrón, luego reemplazado por Russo, fue la que jugó el segundo tiempo del último clásico. Ese día fue el primer partido de Kudelka en su regreso al banco rojinegro.
Este antecedente es un indicio de lo que puede llegar a disponer Kudelka, repitiendo el domingo esas ubicaciones y nombres, con la excepción de Russo desde el inicio en vez de Risso Patrón.
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