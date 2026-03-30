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Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

El Concejo analiza la refuncionalización de un inmueble con protección patrimonial, restaurando lo que está y sumando viviendas en una torre de 27 metros sobre la terraza

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

30 de marzo 2026 · 06:30hs
El diseño cuida especialmente uno de los rasgos más reconocibles del edificio: la cúpula de la esquina. La nueva construcción se aleja de ese punto para no taparlo ni competir visualmente.

El diseño cuida especialmente uno de los rasgos más reconocibles del edificio: la cúpula de la esquina. La nueva construcción se aleja de ese punto para no taparlo ni competir visualmente.
Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

La esquina de Salta y Dorrego, en pleno centro de Rosario, está en la mira del Concejo Municipal. Allí se analiza un proyecto que busca resolver la tensión de cuidar un edificio histórico sin condenarlo al abandono. Según el oficialismo, la propuesta combina restauración y obra nueva, manteniendo lo valioso del inmueble y suma viviendas en los pisos superiores.

En concreto, se conservarán la fachada, la cúpula de la esquina y sectores interiores de valor. A partir de la terraza actual, el edificio crecerá en altura hasta alcanzar el nivel del lindero. Ese crecimiento no replica lo antiguo, sino que se plantea como un volumen moderno, claramente distinguible, que se apoya “arriba” sin alterar la imagen principal del edificio sobre la calle.

>> Leer más: Concejo: quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Nuevas herramientas

La iniciativa forma parte de un cambio más amplio en las reglas urbanísticas que el Concejo aprobó a fines del año pasado. Hasta entonces, muchos inmuebles protegidos no podían ampliarse, lo que en la práctica desalentaba su mantenimiento. “Había casos en los que la única salida terminaba siendo el deterioro hasta declarar la ruina y demoler”, argumentaron fuentes del Palacio de los Leones.

Con la nueva normativa, aparecen dos herramientas. Por un lado, los edificios con protección total (los que no pueden modificarse) podrán en el futuro vender su “capacidad constructiva” no utilizada a proyectos ubicados en otras zonas para financiar su restauración.

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Por otro, los inmuebles con protección parcial, como el de Salta y Dorrego (es decir que son valiosos para preservarlos pero no tanto para ser inmodificables como los primeros), pueden sumar metros construidos siempre que respeten las partes valiosas. De este modo, se hace sostenible la restricción que pone la norma y que antes terminaba en el atajo de dejarlos venir abajo para obtener la declaración de ruina y demolerlos.

Este proyecto, y otro que también se analiza el Palacio de los Leones, entra en ese segundo grupo. “Preservar no es congelar. Cuidar nuestro patrimonio es también cuidar a Rosario y permitir que la ciudad siga creciendo sin perder su identidad”, señaló el concejal Fabrizio Fiatti, presidente de la comisión de Gobierno e integrante de Planeamiento.

>> Leer más: Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Patrimonio histórico

El expediente llegó al Concejo como un convenio urbanístico enviado por el Ejecutivo municipal, con aval técnico del Programa de Preservación Patrimonial. Ese acuerdo fija condiciones: los propietarios deberán restaurar el edificio según criterios oficiales y esa puesta en valor será obligatoria para obtener la habilitación final de la obra.

En términos simples, el proyecto funciona así: lo histórico se mantiene en los niveles inferiores (subsuelo, planta baja y primer piso, hoy destinados a locales y oficinas) y arriba se construyen nuevas viviendas. Para hacerlo, se harán ajustes internos mínimos que no afectan los sectores protegidos, como la incorporación de circulaciones para los futuros departamentos.

La ampliación sumará unos 1.700 metros cuadrados cubiertos y cerca de 280 semicubiertos, con una altura máxima de poco más de 27 metros por encima de la azotea actual. El nuevo volumen no se apoya directamente sobre lo antiguo. En cambio, se separa mediante un “retiro”, una especie de distancia que permite diferenciar claramente ambas etapas constructivas.

Además, el diseño cuida especialmente uno de los rasgos más reconocibles del edificio: la cúpula de la esquina. La nueva construcción se aleja de ese punto para no taparlo ni competir visualmente, reforzando su protagonismo en el paisaje urbano.

>> Leer más: Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

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Cambio de paradigma

Desde el municipio destacan que la intervención también mejora el entorno inmediato. Al alcanzar la altura del edificio vecino, se “completa” el perfil de la cuadra y se oculta una medianera hoy expuesta, uno de los problemas habituales en el centro rosarino.

“Estamos desarrollando la ciudad detrás de la ciudad: conservar lo valioso al frente y permitir un crecimiento armónico detrás o arriba, siempre en diálogo con lo existente”, explicó Fiatti.

En paralelo, la comisión de Planeamiento estudia otro caso similar en Roca al 400, donde también se propone mantener la fachada histórica y construir nuevos espacios hacia el fondo del lote, hasta igualar la altura del lindero.

Para el oficialismo, este tipo de proyectos marca un cambio de paradigma: edificios que antes quedaban atrapados entre la protección y la falta de incentivos ahora pueden encontrar un equilibrio entre conservación y uso. La apuesta es que, con reglas más flexibles pero claras, se evite el abandono y se reactive el área central.

“Un patrimonio vivo es aquel que se usa y se integra al presente. Las herramientas que votamos nos permiten proteger mejor sin frenar el desarrollo”, concluyó el concejal de Creo.

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