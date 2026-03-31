La Capital | Policiales | escuela

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Se trata de la "José Ortolani", de Génova y Cullen. No se suspendieron las clases, pero sí quedaron afectadas las actividades de los talleres

31 de marzo 2026 · 10:45hs
La Escuela José Ortolani

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Escuela "José Ortolani", una referencia importante en Empalme Graneros. Sufrió un grave robo durante el fin de semana
La Escuela José Ortolani. Las clases no se suspendieron

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Escuela "José Ortolani". Las clases no se suspendieron, pero quedó afectado el dictado de los talleres de expresión  para chicos y chicas

La Escuela Primaria Nª1319 “José Ortolani”, ubicada en Génova y Cullen, y una de las instituciones que es un punto de referencia en el barrio de Empalme Graneros, sufrió durante el último fin de semana un grave robo que, si bien no derivó en la suspensión de clases, dejó al establecimiento sin poder dictar los distintos talleres de danza, teatro e inglés para los niños y niñas que asisten allí.

“Estamos tristes y desolados”, así definió Carla Comini, directora de la institución, el ánimo del plantel de docentes y asistentes escolares por el percance que sufrieron durante el último fin de semana en la institución.

En declaraciones a LT8, Comini señaló: “Calculamos que entraron varias personas. Produjeron desmanes. Para robar los cables, rompieron cielorrasos, instalaciones que se habían preparado para mejorar la calidad de los salones, y sustrajeron 14 ventiladores que se habían comprado para mejorar las condiciones edilicias y comodidad para los alumnos”.

Escuela, espacio que garantiza derechos

La directora de la escuela recordó que todas las mejores que se habían obtenido para el edificio llegaron a través de un aporte del Ministerio. “Nos dieron el material y la mano de obra, y costó mucho tiempo organizarse. También recibimos colaboración de la comunidad educativa con un gran esfuerzo que se hizo el año pasado para la compra de 14 ventiladores y las mejoras en la parte edilicia. Fue una gran movida tanto de docentes como de las familias que siempre nos acompañan”, destacó Comini.

>> Leer más: Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte

“Estamos tristes, desolados y nos sentimos un poco solos. Quisiéramos llamar a la reflexión de las autoridades y de la sociedad, porque estos hechos delictivos están sucediendo varias escuelas de Rosario. Nos llama mucho la atención porque trabajamos en espacios en los que se garantizan derechos para niños y niñas. Es tristísimos. Estos espacios deben ser cuidados para garantizar los derechos de los niños”.

directora escuela Ortolani

La directora de la escuela aclaró que por el robo “no se suspendieron las clases, pero ese hecho perjudicó mucho a la institución, ya que tiene jornada ampliada. Además, contamos con talleres muy importantes para los niños y niñas de danza, teatro, de inglés y distintas modalidades que tienen que ver con la expresión de los chicos. Y esas actividades no se podrán iniciar momentáneamente porque el sector no estaba preparado”.

Escuela Ortolani Empalme 2
La Escuela

La Escuela "José Ortolani". Las clases no se suspendieron, pero quedó afectado el dictado de los talleres de expresión para chicos y chicas

Noticias relacionadas
Ian Cabrera, de 13 años, falleció luego de recibir disparos por parte de otro adolescente.

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

La Municipalidad de San Cristóbal activó sus equipos interdisciplinarios en niñez y género para contener a los estudiantes

Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma

Las paredes de la escuela Vigil recordaron los 50 años del último golpe civico militar.

El secundario de La Vigil festejó su cumpleaños con una jornada de juegos sobre la memoria

Sin clases. La Escuela El Buen Samaritano tuvo que suspender la actividad por el robo de la bomba de agua

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte

Ver comentarios

Las más leídas

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Lo último

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Ley de financiamiento universitario: confirmaron la aplicación del aumento salarial

Ley de financiamiento universitario: confirmaron la aplicación del aumento salarial

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

El plan tiene unos 900 mil beneficiarios en el país y se eliminará a partir del 9 de abril. Incertidumbre en cientos de familias de hogares vulnerables

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario
Ley de financiamiento universitario: confirmaron la aplicación del aumento salarial
Información general

Ley de financiamiento universitario: confirmaron la aplicación del aumento salarial

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas
La Ciudad

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario
La ciudad

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Pullaro: El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

Ovación
Newells vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Newells vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Newell's vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones

Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones

Kun Agüero confirmó la dura lesión que sufrió jugando un partido: ¿qué le pasó?

Kun Agüero confirmó la dura lesión que sufrió jugando un partido: ¿qué le pasó?

Policiales
Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros
LA CIUDAD

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

La Ciudad
Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario
La Ciudad

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
POLICIALES

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Política

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Por Facundo Borrego
Economía

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial
Economía

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
Ovación

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
La Región

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
La Ciudad

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha
La Ciudad

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal