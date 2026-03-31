Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Se trata de la "José Ortolani", de Génova y Cullen. No se suspendieron las clases, pero sí quedaron afectadas las actividades de los talleres

La Escuela "José Ortolani". Las clases no se suspendieron, pero quedó afectado el dictado de los talleres de expresión para chicos y chicas

La Escuela Primaria Nª1319 “José Ortolani” , ubicada en Génova y Cullen , y una de las instituciones que es un punto de referencia en el barrio de Empalme Graneros , sufrió durante el último fin de semana un grave robo que, si bien no derivó en la suspensión de clases, dejó al establecimiento sin poder dictar los distintos talleres de danza, teatro e inglés para los niños y niñas que asisten allí.

“Estamos tristes y desolados” , así definió Carla Comini, directora de la institución, el ánimo del plantel de docentes y asistentes escolares por el percance que sufrieron durante el último fin de semana en la institución.

En declaraciones a LT8 , Comini señaló: “Calculamos que entraron varias personas. Produjeron desmanes . Para robar los cables, rompieron cielorrasos, instalaciones que se habían preparado para mejorar la calidad de los salones, y sustrajeron 14 ventiladores que se habían comprado para mejorar las condiciones edilicias y comodidad para los alumnos”.

La directora de la escuela recordó que todas las mejores que se habían obtenido para el edificio llegaron a través de un aporte del Ministerio. “Nos dieron el material y la mano de obra, y costó mucho tiempo organizarse. También recibimos colaboración de la comunidad educativa con un gran esfuerzo que se hizo el año pasado para la compra de 14 ventiladores y las mejoras en la parte edilicia. Fue una gran movida tanto de docentes como de las familias que siempre nos acompañan”, destacó Comini.

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“Estamos tristes, desolados y nos sentimos un poco solos. Quisiéramos llamar a la reflexión de las autoridades y de la sociedad, porque estos hechos delictivos están sucediendo varias escuelas de Rosario. Nos llama mucho la atención porque trabajamos en espacios en los que se garantizan derechos para niños y niñas. Es tristísimos. Estos espacios deben ser cuidados para garantizar los derechos de los niños”.

directora escuela Ortolani

La directora de la escuela aclaró que por el robo “no se suspendieron las clases, pero ese hecho perjudicó mucho a la institución, ya que tiene jornada ampliada. Además, contamos con talleres muy importantes para los niños y niñas de danza, teatro, de inglés y distintas modalidades que tienen que ver con la expresión de los chicos. Y esas actividades no se podrán iniciar momentáneamente porque el sector no estaba preparado”.