Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

Desde el gremio docente expresaron solidaridad y acompañamiento a las familias y a la comunidad educativa. Lo que se sabe hasta ahora y la salud de los heridos

Amsafe se expresó sobre la tragedia que tomó lugar en San Cristóbal este lunes por la mañana

Tras el hecho de extrema violencia que tomó lugar este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal , donde un adolescente de 15 años ingresó con un arma de fuego a la Escuela Normal Mariano Moreno, asesinó a un chico de 13 años e hirió a otros dos alumnos de 13 y 15 años, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) publicó un comunicado sobre la tragedia. Desde el gremio docente expresaron su solidaridad y acompañamiento, pero también pidieron "actuar con respeto, sensibilidad y responsabilidad colectiva".

"Desde Amsafe expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a la familia, a las compañeras y los compañeros, a las y los docentes, y a toda la comunidad educativa atravesada por el gravísimo hecho ocurrido en una institución escolar de nuestra provincia ", comienza el comunicado del gremio.

"Lo sucedido nos conmueve profundamente y nos interpela como sociedad. En momentos como este, creemos indispensable actuar con respeto, sensibilidad y responsabilidad colectiva, acompañando el dolor de quienes hoy atraviesan una situación irreparable", agregaron desde Amsafe.

Desde su lugar, Amsafe invitó a una "reflexión profunda" , a tan solo horas del violento hecho. "Como organización sindical docente, sostenemos que estos hechos deben convocarnos a una reflexión profunda sobre la necesidad de fortalecer los espacios de cuidado, convivencia , escucha, prevención y acompañamiento integral en las escuelas, así como también la presencia de políticas públicas que abracen y sostengan a nuestras comunidades educativas" , siguieron desde el gremio.

"La escuela debe seguir siendo un espacio de encuentro, de construcción de vínculos, de cuidado de la vida y de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes", cerró Amsafe en un comunicado de prensa que se puede leer completo en este link.

>> Leer más: Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

La tragedia en San Cristóbal

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de tercer año ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años, que cursaba primer año, murió, y otros dos alumnos de 15 años resultaron heridos. Según confirmó el gobierno provincial, el agresor efectuó entre cuatro y cinco disparos.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar. El episodio habría ocurrido pasadas las 7 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera.

Un video que circula por internet muestra parte del episodio vivido en el establecimiento escolar. Si bien no se observa al atacante, se pueden escuchar gritos y disparos, mientras estudiantes corren a resguardarse del atacante.

Luego de que el adolescente abra el fuego, la situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. Por su parte, el chico de 15 años fue detenido por la Policía, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada.

>> Leer más: San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La salud de los alumnos heridos

El gobierno provincial informó que, tras el tiroteo, seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Por su parte, los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

En total, son ocho los estudiantes que debieron recibir atención médica y el seguimiento tras el grave episodio registrado en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, por el que falleció un estudiante de 13 años.

El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable. Por otra parte, se derivaron dos al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

>> Leer más: El gobierno de Santa Fe armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

La respuesta del gobierno provincial

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal en el que un alumno de 15 años mató a disparos a un compañero e hirió a otros dos, el gobierno de Santa Fe envió al lugar un equipo de acción interministerial para abordar el caso.

“Suspendimos la actividad con los ministros y ya salieron en vuelo los ministros de Educación, Seguridad, Desarrollo Humano y la secretaria de Niñez para acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento duro y trágico”, sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro quien se mostró afligido frente a la prensa.

“Estoy muy golpeado con esto. Me informaron 7:20 de lo sucedido en San Cristóbal. Un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta donde hirió a dos compañeros y da muerte a un niño de 13 años”, reveló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobSantaFe/status/2038599860069315018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2038599860069315018%7Ctwgr%5E7103ffe20f638448a23ebc0038770c773dcf6c82%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D1774879040357203&partner=&hide_thread=false San Cristóbal: intervención del Gobierno Provincial ante el hecho ocurrido en una escuela.



Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de #SanCristóbal, el Gobierno de Santa Fe dispuso el envío de un equipo de acción interministerial.



Participan… — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) March 30, 2026

Luego, el gobernador comentó que se está “trabajando sobre la persona que cometió este delito”, aunque por ahora la información es preliminar lo que complica el análisis al momento. El victimario tiene 15 años.

Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región. “De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana”, comunicó el gobierno provincial.

En el lugar estarán presentes el ministro de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima, el coordinador de Seguridad Pública, Juan Musuruana, la secretaria de Niñez, Daniela León y la secretaria de Territorio del ministerio de Educación, Diana Gallo.