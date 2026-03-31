Italia de luto futbolístico: no pudo en el repechaje y quedó otra vez afuera del Mundial

Los italianos cayeron con Bosnia por penales. Además, lograron el boleto al Mundial Turquía, República Checa y Suecia.

Foto repetida. Italia volvió a quedar afuera de la Copa del Mundo.

Otra vez una enorme decepción italiana. Porque la selección de Italia perdió en el repechaje ante Bosnia al caer en la definición por penales y así se perderá su tercer Mundial consecutivo. "Siamo fuori della coppa. Un giorno tristisimo", una frase que los argentinos recuerdan tras lo que fue la eliminación del seleccionado de Carlos Bilardo y Diego Maradona a los italianos en el Mundial de 1990.

Este martes se dieron las definiciones de los últimos clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la resolución de los repechajes.

Italia otra vez no pudo llegar, al igual que en los últimos dos Mundiales, en Rusia 2018 y Qatar 2022. Su última participación fue en Brasil 2014.

El seleccionado italiano (15' Kean) igualó 1 a 1 ante Bosnia Herzegovina (79' Tabakovic) en el tiempo reglamentario y luego en el alargue no se sacaron ventajas. Tras ello, desde los 12 pasos Bosnia se impuso por 4 a 1. Italia jugó gran parte del partido con uno menos por la roja a Bastoni a los 41 minutos.

Tras ser campeón en 2006 en el Mundial de Alemania, Italia entraría en un período conocido como la "era oscura" donde sería eliminada en primera ronda en dos Mundiales (2010 y 2014) e incluso fallaría en clasificarse a los siguientes dos Mundiales (2018 y 2022).

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República Checa, Turquía y Suecia, al Mundial

Por su parte, República Checa (3' Sulc, 100' Krejí) y Dinamarca (72' Andersen, 111' Hogh) igualaron 2 a 2 y definieron también por penales el boleto al Mundial. Y allí se impuso República Checa por 3 a 1.

Además, también accedieron a la próxima Copa del Mundo las selecciones de Turquía y Suecia.

El elenco turco venció por 1 a 0 a Kosovo (53' Aktürkolu); mientras que los suecos (19' Elanga, 44' Lagerbielke y 88' Gyokeres) sufrieron, pero ganaron 3 a 2 ante Polonia (33' Zalewski y 55' Swiderski).

Los grupos que se definieron:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Grupo B: Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.