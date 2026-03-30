San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

El 28 de setiembre de 2004 “Junior” Solich, de 15 años, asesinó a tres de sus compañeros e hirió a cinco más. Este lunes en San Cristóbal un alumno mató a un chico de 13 años con un arma de fuego

La sociedad argentina está conmovida por el episodio ocurrido este lunes en una escuela santafesina , donde un adolescente de 15 años ingresó con un arma de fuego y abrió fuego contra sus compañeros, lo que dejó como saldo un muerto y variso heridos. El ataque registrado en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal trae del recuerdo otro episodio similar ocurrido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.

La mañana del 28 de septiembre del 2004, Rafel Solich, de 15 años, conocido como "Junior", entró armado a la Escuela de Enseñanza Media Nº 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones y mató a tres compañeros e hirió a otros cinco.

A lo largo del tiempo, a esta localidad, la más austral de la provincia de Buenos Aires y pegada a Viedma (Río Negro), llegó mucha gente para visitar el lugar de la masacre y sacar una foto. Hoy, dos décadas después, la ciudad sigue transitando un duelo, y sobre el hecho, denominado “ La masacre de Carmen de Patagones ”, se han realizado películas y documentales, y en alguna de ellas participan los sobrevivientes.

La masacre de Carmen de Patagones

Casi 22 años atras, "Junior" Solich disparó sobre sus compañeros de primer año de polimodal y les dio muerte a tres adolescentes (Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce) e hirió a cinco (Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casaso). Había ingresado al colegio al que concurrían 400 alumnos con una pistola Browning calibre 9 mm escondida (perteneciente a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina), otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un camperón militar.

Todo comenzó a las 7:35, previo al inicio de las clases. Aquella mañana de septiembre de 2004, “Junior”, a quien sus compañeros llamaban “Pan triste” por el reconocido personaje, llevó escondida a la escuela la pistola 9 milímetros de su padre, efectivo de la Prefectura. Después de ingresar al aula y sin mediar ningún incidente, el joven extrajo el arma y mató a tres de sus compañeros.

El caso fue una tragedia para las familias y también para una ciudad que cuenta con algo más más de 13.800 habitantes, ubicada a 1.018 kilómetros de Rosario. Hubo dos días de duelo nacional. Se la llamó "La masacre de Carmen de Patagones" y se la evocó como el "Primer asesinato escolar en Latinoamérica".

Actualmente, Rafael Solich tiene 37 años y un hijo, con una mujer a la que conoció durante su internación. En primera instancia, y tras ser declarado inimputable por su corta edad por la jueza de menores Alicia Georgina Ramallo, fue recluido en el Instituto de Menores El Dique. Años después, fue trasladado a un neuropsiquiátrico y luego a una clínica para adultos en La Plata, donde permanece bajo tratamiento.

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