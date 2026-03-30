La Capital | Información General | San Cristóbal

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

El 28 de setiembre de 2004 “Junior” Solich, de 15 años, asesinó a tres de sus compañeros e hirió a cinco más. Este lunes en San Cristóbal un alumno mató a un chico de 13 años con un arma de fuego

30 de marzo 2026 · 10:44hs
Los tres adolescentes asesinados por Junior Solich el 28 de septiembre del 2004

Los tres adolescentes asesinados por "Junior" Solich el 28 de septiembre del 2004

La sociedad argentina está conmovida por el episodio ocurrido este lunes en una escuela santafesina, donde un adolescente de 15 años ingresó con un arma de fuego y abrió fuego contra sus compañeros, lo que dejó como saldo un muerto y variso heridos. El ataque registrado en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal trae del recuerdo otro episodio similar ocurrido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.

La mañana del 28 de septiembre del 2004, Rafel Solich, de 15 años, conocido como "Junior", entró armado a la Escuela de Enseñanza Media Nº 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones y mató a tres compañeros e hirió a otros cinco.

A lo largo del tiempo, a esta localidad, la más austral de la provincia de Buenos Aires y pegada a Viedma (Río Negro), llegó mucha gente para visitar el lugar de la masacre y sacar una foto. Hoy, dos décadas después, la ciudad sigue transitando un duelo, y sobre el hecho, denominado “La masacre de Carmen de Patagones”, se han realizado películas y documentales, y en alguna de ellas participan los sobrevivientes.

>> Leer más: San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La masacre de Carmen de Patagones

Casi 22 años atras, "Junior" Solich disparó sobre sus compañeros de primer año de polimodal y les dio muerte a tres adolescentes (Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce) e hirió a cinco (Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casaso). Había ingresado al colegio al que concurrían 400 alumnos con una pistola Browning calibre 9 mm escondida (perteneciente a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina), otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un camperón militar.

Todo comenzó a las 7:35, previo al inicio de las clases. Aquella mañana de septiembre de 2004, “Junior”, a quien sus compañeros llamaban “Pan triste” por el reconocido personaje, llevó escondida a la escuela la pistola 9 milímetros de su padre, efectivo de la Prefectura. Después de ingresar al aula y sin mediar ningún incidente, el joven extrajo el arma y mató a tres de sus compañeros.

El caso fue una tragedia para las familias y también para una ciudad que cuenta con algo más más de 13.800 habitantes, ubicada a 1.018 kilómetros de Rosario. Hubo dos días de duelo nacional. Se la llamó "La masacre de Carmen de Patagones" y se la evocó como el "Primer asesinato escolar en Latinoamérica".

Actualmente, Rafael Solich tiene 37 años y un hijo, con una mujer a la que conoció durante su internación. En primera instancia, y tras ser declarado inimputable por su corta edad por la jueza de menores Alicia Georgina Ramallo, fue recluido en el Instituto de Menores El Dique. Años después, fue trasladado a un neuropsiquiátrico y luego a una clínica para adultos en La Plata, donde permanece bajo tratamiento.

>> Leer más: Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los adolescentes heridos

Noticias relacionadas
La escuela Normal de San Cristóbal.

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Resultados del Quini 6 del domingo 29 de marzo

Quini 6: de qué ciudad es el santafesino que ganó más de $3.760 millones

La eutanasia volvió al debate

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

openai suspende sus planes de lanzar un chatbot erotico dentro de chatgpt

OpenAI suspende sus planes de lanzar un chatbot erótico dentro de ChatGPT

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Lo último

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: En los hogares están haciendo magia

Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: "En los hogares están haciendo magia"

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
Ataque en la escuela de San Cristóbal: Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los ocho heridos
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los ocho heridos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Ovación
La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

Por Rodolfo Parody
Ovación

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario
La Ciudad

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos